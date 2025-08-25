부산 여야 내년 지방선거 체제 본격 돌입

동영상 고정 취소

부산 여야 정치권이 본격적인 내년 지방선거 체제에 돌입했습니다.



국민의힘 부산시당은 2차 당직 인선으로 시당 부위원장과 각급 분과위원장을 선임하고 안보와 해양, 가덕신공항추진 등 부산의 주요 정책을 다룰 특위를 신설했습니다.



앞서 더불어민주당 부산시당도 서울대 10개 만들기 부산특별위와 과학기술특위 등 대선 공약 실현 등을 위한 특위를 구성하고 광역·기초의원의 의정 활동을 평가하는 선출직 공직자 평가위원회도 꾸렸습니다.



