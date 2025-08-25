울산하늘공원, ‘다회용 봉안함’ 대여 시범 운영
입력 2025.08.25 (22:11)
울산시는 공영 장사 시설인 울산하늘공원 이용 유족을 대상으로 '다회용 봉안함 대여' 서비스를 시범 운영합니다.
울산시는 공영 장사 시설인 울산하늘공원 이용 유족을 대상으로 '다회용 봉안함 대여' 서비스를 시범 운영합니다.
