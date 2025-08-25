정치

국민의힘 전당대회 당대표 후보 결선 최종 투표율 46.55%

입력 2025.08.25 (22:18) 수정 2025.08.25 (22:22)

국민의힘 당 대표를 뽑는 결선 투표의 최종 투표율이 46.55%로 집계됐습니다.

당 전당대회 선거관리위원회는 오늘(25일) 투표 마감 기준 전당대회 전체 당원 선거인단 75만 3,076명 중 35만 590명이 참여해, 투표율은 46.55%라고 밝혔습니다.

어제부터 오늘까지 이틀간 실시된 모바일과 자동응답시스템(ARS) 투표를 합산한 수치입니다.

이는 당 대표 후보자 4명이 참여했던 본경선 과정에서 진행됐던 당원 선거인단 투표율 44.39%보다 2.16%포인트 높은 수치입니다.

본선과 마찬가지로 결선은 모바일과 ARS 방식의 당원 투표 80%, 일반국민 여론조사 20%가 반영됩니다.

최종 당선자는 내일(26일) 국회도서관에서 발표됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

    • 입력 2025-08-25 22:18:33
    • 수정2025-08-25 22:22:51
    정치
이유민
이유민 기자

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터

