미국의 거센 투자 압박, 트럼프 ‘돌발 요구’도 변수

[앵커]



미국은 이번 정상회담에서 한국이 관세 협상 때 약속한 3,500억 달러 대미 투자에 대해서도 구체적인 답변을 받아내는 것을 목표로 하고 있습니다.



한때 정상회담 취소까지 거론하며, 강도 높게 우리 정부를 압박한 것으로 전해졌습니다.



워싱턴 연결합니다.



김경수 특파원!



대미 투자와 관련한 미국의 압박, 예상했던 것보다 거세죠.



조율도 쉽지 않은 것 같고요.



[기자]



미국 측이 가장 강조하는 부분은 한국 기업들의 대미 투자인데, 이걸 정상회담을 통해 확실히 받아내겠다는 걸로 보입니다.



언제, 어떻게 투자할 것인지 구체적 계획을 내라는 겁니다.



지난달 말 관세 협상에서 우리 정부는 미국에 3,500억 달러 투자를 약속하면서, 국내에는 이 금액 대부분이 대출이나 보증이 될 거라고 설명한 바 있습니다.



반면, 미국은 한국이 3,500억 달러를 제공한다는 입장입니다.



해석 차이가 나는 투자 계획을 이번에 명문화하는 문제를 놓고, 실랑이가 이어지자 미국 측은 협상력을 높이기 위해 정상회담 취소까지 언급했던 것으로 알려졌습니다.



또, 이 대통령이 선을 긋기는 했지만, 소고기와 쌀 시장 추가 개방은 미국내 관련 업계의 오랜 숙원인 만큼 트럼프 대통령이 국내 정치적인 목적으로 공개적인 압박을 가할 수 있습니다.



[앵커]



불확실성이 여전한데 그간의 여러 회담을 보면, 트럼프 대통령이 회담 도중 돌발적인 요구를 꺼내는 경우도 종종 있었잖아요?



[기자]



트럼프 대통령은 조금 전에도 자신의 SNS를 통해 한국에 숙청 혹은 혁명이 일어나는 것 같다면서 이런 상황에선 사업을 못 한다고 했습니다.



일단 현재로선, 협상이 뜻대로 진행되지 않으면 판을 흔들겠다는 뜻으로 해석됩니다.



트럼프 대통령은 즉흥적인 발언으로 상대를 압박하는 전략을 구사하곤 했는데, 단적인 예가 지난해 말 당선인 시절, 손정의 소프트뱅크 회장을 만났을 때입니다.



천억 달러 투자를 약속받고도 갑자기 두 배로 늘려달라고 압박합니다.



당시 상황 한번 보시겠습니다.



[트럼프/미국 대통령 : "이 자리에서 바로 물어보겠습니다. 2,000억 달러로 늘려줄 수 있겠습니까?"]



[손정의/소프트뱅크 회장 : "한번 노력해 보겠습니다."]



[트럼프/미국 대통령 : "좋아요. 2,000억 달러. 그는 해낼 겁니다."]



이번 한미 회담에서도 양국 간 완전히 합의가 안 된 사안 등에 대해 돌발 요구를 하고 나올 가능성을 정부도 염두에 두고 있는 것으로 전해졌습니다.



또 트럼프가 일부러 과장하거나 왜곡된 사실을 언급할 수도 있어서 주의가 필요하다는 지적도 있습니다.



지금까지 워싱턴에서 전해드렸습니다.



