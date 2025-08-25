뉴스라인 W

박성재 전 장관 ‘내란 공모’ 본격 수사…심우정 전 총장도 압수수색

입력 2025.08.25 (23:33) 수정 2025.08.25 (23:40)

[앵커]

계엄 당일, 윤석열 전 대통령은 한덕수 전 국무총리와 함께 국무위원을 선별해 국무회의를 열었죠.

특검이 이 회의에 참석했던 김용현, 이상민 전 장관에 이어 박성재 전 법무부 장관을 압수수색 하며 본격 수사에 착수했습니다.

계엄에 검찰이 협조했는지도 확인하고 있는데 심우정 전 검찰총장도 압수수색 대상이 됐습니다.

보도에 김영훈 기자입니다.

[리포트]

내란 특검팀이 박성재 전 법무부 장관을 압수수색 했습니다.

혐의는 윤석열 전 대통령의 비상계엄에 가담했다는 '내란 중요임무 종사'.

[박성재/전 법무부 장관/지난 3월 박 전 장관 탄핵 심판 1차 변론기일 : "제가 (계엄 선포에) 공조·공모·동조하였다는 사실을 인정할 증거가 없음이 이미 밝혀졌습니다."]

특검팀은 계엄 당일 박 전 장관이 주재한 법무부 실·국장 회의를 계엄 공모의 증거로 보고 있습니다.

이 자리에서 박 전 장관이, 검찰국엔 "합동수사본부에 검사를 파견하는 방안을 검토하라" 출입국본부에는 "출국금지팀을 대기시켜라." 교정본부에는 "수용 여력을 점검하라"고 지시한 게 아닌지, 의심하고 있습니다.

윤 전 대통령이 지시한 '정치인 체포조'의 운영을 돕기 위한 게 아니었냐는 겁니다.

특검은 회의 참석자와 교정본부 관계자 조사를 토대로, 서울구치소를 압수수색하고 당시 법무부 교정본부장의 휴대전화 등도 확보했습니다.

대검찰청 검찰총장실도 압수수색 했는데, 심우정 당시 검찰총장과 '선관위 진입에 검찰을 동원하는 방안'을 논의했는지 확인하기 위해섭니다.

앞서 심 전 총장은 법원이 윤 전 대통령 구속 취소를 결정한 뒤 즉시항고를 하지 않아 직무유기 등 혐의로 고발됐습니다.

[심우정/전 검찰총장/지난 3월 : "기소 이후에 피고인의 신병에 관한 판단 권한은 법원에 있기 때문에, 그런 법원의 결정을 존중하였습니다."]

박 전 장관 측은 회의는 계엄 대응 방안 논의를 위한 자리였고, 검사 파견이나 수용 여력 점검 등도 대비하라는 취지의 원론적 지시였을 뿐이란 입장입니다.

KBS 뉴스 김영훈입니다.

촬영기자:유현우/그래픽:김지훈 김지혜/영상편집:김종선

  • 박성재 전 장관 ‘내란 공모’ 본격 수사…심우정 전 총장도 압수수색
    • 입력 2025-08-25 23:33:34
    • 수정2025-08-25 23:40:49
    뉴스라인 W
