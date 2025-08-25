[라인W 날씨] 밤사이 중부지방 집중호우…내일 오전까지 강한 비

동영상 고정 취소

밤사이 중부지방에서는 비로 인한 피해가 없도록 대비를 하셔야겠습니다.



수도권은 내일 새벽에, 강원도와 충청, 전북 지역은 내일 오전까지 시간당 30에서 50mm의 집중호우가 쏟아지겠습니다.



내일까지 수도권에 최대 100mm 이상, 강원과 충청, 전북 서부에 최대 80mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다.



비로 인해 폭염이 잠시 누그러지며 폭염 특보가 해제된 곳이 많지만, 남부 지방과 동해안의 폭염 특보는 여전히 남아 내일도 무더운 날씨가 이어지겠습니다.



내일 중부는 한낮에 인천 29도, 대전 30도로 예상됩니다.



호남 지역의 낮 기온은 대부분 오늘보다 3~4도 정도 낮아지며 군산과 광주 30도 예상됩니다.



오늘 37도에 육박했던 대구는 내일 34도로 조금 낮아지긴 하겠지만 여전히 무덥겠습니다.



물결은 동해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.



모레는 강원 영동에, 금요일에는 수도권과 강원도에 다시 비가 내릴 전망입니다.



날씨였습니다.



강아랑 기상캐스터/그래픽:박혜령/진행:이지현



