당정, 오늘 2026 예산안 편성 협의…R&D, AI 예산 논의

정부와 여당이 내년도 정부 예산안 편성 방향을 논의하기 위한 당정 협의를 진행합니다.



더불어민주당은 오늘(26일) 오전 당정 협의를 열고 기획재정부로부터 2026년도 예산안을 보고받는다고 밝혔습니다.



당에서는 김병기 원내대표와 한정애 정책위의장, 허영 원내정책수석부대표 등이 참석합니다.



정부 측에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 기획재정부 차관과 예산실 관계자 등이 참석할 예정입니다.



오늘 협의에서는 내년도 예산안의 대략적인 배치와 함께, 지난 정부에서 삭감된 R&D 예산과 실질적 사업을 위한 AI 예산 등이 논의될 전망입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



