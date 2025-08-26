사회 ‘3대 특검’ 수사

김건희 특검 ‘1호 기소’ 삼부토건 재판 오늘 시작

입력 2025.08.26 (01:00) 수정 2025.08.26 (01:02)

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 출범 이후 처음 기소한 삼부토건 주가조작 의혹 사건 재판이 오늘(26일)부터 시작됩니다.

서울중앙지법 형사합의34부(부장판사 한성진)는 오늘 오전 10시 삼부토건 이일준 회장과 이응근 전 대표의 자본시장법 위반 혐의 사건 첫 공판준비기일을 진행합니다.

공판준비기일은 정식 재판에 앞서 범죄 혐의에 대한 피고인 측 입장을 확인하고 증거조사 계획을 잡는 절차로, 피고인 출석 의무는 없습니다.

이 회장과 이 전 대표는 지난 2023년 5월에서 6월 사이, 우크라이나 재건 사업을 추진할 의사와 능력이 없음에도 투자자들을 속여 주가를 띄운 뒤 고점에서 매도해 369억여 원 상당의 부당 이익을 챙긴 혐의 등을 받습니다.

삼부토건의 주가는 2023년 5월 폴란드에서 열린 우크라이나 포럼을 기점으로 두 달 동안 5배 넘게 치솟았습니다.

비슷한 시기 김건희 여사의 계좌 관리인으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표가 해병대 예비역들이 모인 단체대화방에 "삼부 내일 체크하고"라는 메시지를 남기면서 김 여사 연루 의혹도 제기됐습니다.

법원은 이들에게 증거 인멸과 도주 염려 우려가 있다며 지난달 18일 구속 영장을 발부했고, 특검팀은 지난 1일 구속기소 했습니다.

공지·정정

