김건희 특검 ‘1호 기소’ 삼부토건 재판 오늘 시작

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 출범 이후 처음 기소한 삼부토건 주가조작 의혹 사건 재판이 오늘(26일)부터 시작됩니다.



서울중앙지법 형사합의34부(부장판사 한성진)는 오늘 오전 10시 삼부토건 이일준 회장과 이응근 전 대표의 자본시장법 위반 혐의 사건 첫 공판준비기일을 진행합니다.



공판준비기일은 정식 재판에 앞서 범죄 혐의에 대한 피고인 측 입장을 확인하고 증거조사 계획을 잡는 절차로, 피고인 출석 의무는 없습니다.



이 회장과 이 전 대표는 지난 2023년 5월에서 6월 사이, 우크라이나 재건 사업을 추진할 의사와 능력이 없음에도 투자자들을 속여 주가를 띄운 뒤 고점에서 매도해 369억여 원 상당의 부당 이익을 챙긴 혐의 등을 받습니다.



삼부토건의 주가는 2023년 5월 폴란드에서 열린 우크라이나 포럼을 기점으로 두 달 동안 5배 넘게 치솟았습니다.



비슷한 시기 김건희 여사의 계좌 관리인으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표가 해병대 예비역들이 모인 단체대화방에 "삼부 내일 체크하고"라는 메시지를 남기면서 김 여사 연루 의혹도 제기됐습니다.



법원은 이들에게 증거 인멸과 도주 염려 우려가 있다며 지난달 18일 구속 영장을 발부했고, 특검팀은 지난 1일 구속기소 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!