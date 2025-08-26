국제

트럼프 “북한 김정은과 언젠가 만날 것…만나기를 원해”

입력 2025.08.26 (01:15) 수정 2025.08.26 (01:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 한미 정상회담을 앞두고 북한 김정은 국무위원장과 만남을 희망한다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 현지 시각 25일 미국 백악관에서 행정명령 서명식 뒤 기자들과 만나 "김 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있으며, 언젠가 그와 다시 만나기를 고대한다"고 말했습니다.

그는 "많은 사람들이 그건 끔찍하다고 말할 수도 있겠지만, 그건 좋은 것"이라며 "그를 만나는 것을 고대하고 있다"고 밝혔습니다.

또 과거 두 차례 정상회담 경험을 언급하며 "우리는 아주 잘 지냈다"며 "그의 여동생을 제외하면 나는 그를 누구보다 잘 안다"고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 또 "당시 힐러리 클린턴이 선거에서 이겼다면, 핵전쟁을 겪었을 것"이라고 주장하며 "그런 일이 벌어지면 모든 것이 끝이다, 우리는 핵전쟁을 절대 하지 않을 것"이라고 강조했습니다.

트럼프 대통령은 자신의 집권 이후 북한의 미사일 시험 발사가 없었다는 점을 성과로 내세우기도 했습니다.

그는 "내가 집권한 이후로 미사일 시험 발사 같은 것도 없었다"며 "그는 훌륭한 능력을 갖추고 있고, 미국을 위해 아주 많은 좋은 일들이 벌어지고 있다"고 말했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프 “북한 김정은과 언젠가 만날 것…만나기를 원해”
    • 입력 2025-08-26 01:15:28
    • 수정2025-08-26 01:31:53
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령은 한미 정상회담을 앞두고 북한 김정은 국무위원장과 만남을 희망한다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 현지 시각 25일 미국 백악관에서 행정명령 서명식 뒤 기자들과 만나 "김 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있으며, 언젠가 그와 다시 만나기를 고대한다"고 말했습니다.

그는 "많은 사람들이 그건 끔찍하다고 말할 수도 있겠지만, 그건 좋은 것"이라며 "그를 만나는 것을 고대하고 있다"고 밝혔습니다.

또 과거 두 차례 정상회담 경험을 언급하며 "우리는 아주 잘 지냈다"며 "그의 여동생을 제외하면 나는 그를 누구보다 잘 안다"고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 또 "당시 힐러리 클린턴이 선거에서 이겼다면, 핵전쟁을 겪었을 것"이라고 주장하며 "그런 일이 벌어지면 모든 것이 끝이다, 우리는 핵전쟁을 절대 하지 않을 것"이라고 강조했습니다.

트럼프 대통령은 자신의 집권 이후 북한의 미사일 시험 발사가 없었다는 점을 성과로 내세우기도 했습니다.

그는 "내가 집권한 이후로 미사일 시험 발사 같은 것도 없었다"며 "그는 훌륭한 능력을 갖추고 있고, 미국을 위해 아주 많은 좋은 일들이 벌어지고 있다"고 말했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
조정인
조정인 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​이 대통령 “특검, 미군 직접 수사 아닌 한국군 통제 시스템 점검”

[속보] ​이 대통령 “특검, 미군 직접 수사 아닌 한국군 통제 시스템 점검”
[속보] ​트럼프 “한국이 우리 국민과 함께 우리 땅에서 배 만들 것”

[속보] ​트럼프 “한국이 우리 국민과 함께 우리 땅에서 배 만들 것”
[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”

[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”
[속보] 트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”

[속보] 트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.