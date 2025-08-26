정치 8·25 한미 정상회담

이 대통령 “트럼프, 한미일 협력 중시…일본 미리 만나 걱정 정리”

입력 2025.08.26 (03:13) 수정 2025.08.26 (03:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령은 현지시간 25일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "한미일 협력은 매우 중요한 과제"라며 "한미관계의 발전을 위해서라도 한일관계도 어느 정도 수습이 돼야 한다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘 백악관에서 열린 소인수회담 과정에서 트럼프 대통령이 한일관계와 관련한 기자의 질문에 "(한일 사이에) 위안부 문제 등 아주 민감한 이슈가 있는 것으로 안다, 과거의 일 때문에 한국과 일본이 잘 지내기가 어려운 것이냐'고 질문하자 이같이 답했습니다.

이 대통령은 "트럼프 대통령께서 한미일 협력을 매우 중시하고 계시기 때문에 제가 트럼프 대통령을 뵙기 전에 일본과 미리 만나서 (트럼프) 대통령께서 걱정할 문제를 미리 정리했다고 생각해주시면 좋겠다"라고도 말했습니다.

그러면서 "일본에 가서 이시바 시게루 총리를 만났을 때 우리가 갖고 있던 많은 장애 요소가 제거됐다는 생각이 들었다"고 전했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 “트럼프, 한미일 협력 중시…일본 미리 만나 걱정 정리”
    • 입력 2025-08-26 03:13:40
    • 수정2025-08-26 03:18:32
    정치
이재명 대통령은 현지시간 25일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "한미일 협력은 매우 중요한 과제"라며 "한미관계의 발전을 위해서라도 한일관계도 어느 정도 수습이 돼야 한다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘 백악관에서 열린 소인수회담 과정에서 트럼프 대통령이 한일관계와 관련한 기자의 질문에 "(한일 사이에) 위안부 문제 등 아주 민감한 이슈가 있는 것으로 안다, 과거의 일 때문에 한국과 일본이 잘 지내기가 어려운 것이냐'고 질문하자 이같이 답했습니다.

이 대통령은 "트럼프 대통령께서 한미일 협력을 매우 중시하고 계시기 때문에 제가 트럼프 대통령을 뵙기 전에 일본과 미리 만나서 (트럼프) 대통령께서 걱정할 문제를 미리 정리했다고 생각해주시면 좋겠다"라고도 말했습니다.

그러면서 "일본에 가서 이시바 시게루 총리를 만났을 때 우리가 갖고 있던 많은 장애 요소가 제거됐다는 생각이 들었다"고 전했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
[속보] 한미정상회담 종료…두 정상 약 2시간 20분 회동

[속보] 한미정상회담 종료…두 정상 약 2시간 20분 회동
[영상] 한미 정상회담 질의 응답

[영상] 한미 정상회담 질의 응답
트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”

트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”
[영상] 한미 정상회담 모두 발언

[영상] 한미 정상회담 모두 발언

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “미국, 조선 뿐 아니라 제조 르네상스…대한민국도 함께하길”

이 대통령 “미국, 조선 뿐 아니라 제조 르네상스…대한민국도 함께하길”
트럼프 “한국에 주한미군 기지 부지 소유권 요청할 수도”

트럼프 “한국에 주한미군 기지 부지 소유권 요청할 수도”
이 대통령, 트럼프에 “한반도 평화 새 길 열고 김정은도 만나시길”

이 대통령, 트럼프에 “한반도 평화 새 길 열고 김정은도 만나시길”
트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”

트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.