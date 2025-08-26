이스라엘, 가자 병원 공습…기자·구조대원 등 20명 사망

이스라엘이 현지시각 25일 가자지구의 병원 건물을 공습해 수십 명이 숨지거나 다쳤습니다.



팔레스타인 무장정파 하마스가 통치하는 가자지구 보건부 등에 따르면 이날 오전 가자지구 남부 칸유니스의 나세르병원 건물 4층에 대해 폭격이 이뤄졌습니다.



이후 구조대원들이 사상자를 옮기려 현장에 도착한 직후 같은 장소에 두 번째 공격이 이뤄졌으며, 이로 인해 20명이 사망하고 수십 명이 부상했습니다.



폭격 지점인 건물 외부 계단은 기자들이 종종 카메라를 들고 서 있던 곳으로 알려졌습니다.



AFP와 AP 통신 등은 기자 여러 명과 구조대원이 사망자에 포함됐다고 보도했습니다.



알자지라 방송은 숨진 기자들이 알자지라 소속 무함마드 살라마, 로이터 통신의 호삼 알마스리, NBC 방송의 모아즈 아부 타하, AP 통신과 협업하던 프리랜서 기자 마리암 아부 다카, 팔레스타인 매체 쿠드스네트워크의 아메드 아부 아지즈, 일간 알하야트알자디다 소속 하산 두한 등 6명이라고 전했습니다.



가자지구 보건부는 "이스라엘 점령군이 가자 남부에서 유일하게 운영 중인 공립병원을 직접 타격한 극악무도한 범죄를 강력히 규탄한다"며 "이에 따라 혼란이 야기되고 수술이 차질을 빚는 등 환자들의 치료받을 권리가 박탈됐다"고 비난했습니다.



세계보건기구(WHO) 테드로스 아드하놈 게브레예수스 사무총장은 이번 일과 관련해 SNS에 올린 글에서 "최소 20명이 사망했다는 보고를 들었고, 부상자 50명 중에는 치료 중이던 중증 환자도 포함됐다고 한다"고 전했습니다.



게브레예수스 사무총장은 "이미 제한적인 의료 서비스 접근성이 반복적인 공격으로 더 악화하고 있다"며 "의료시설에 대한 공격을 멈추라. 지금 당장 휴전하라"고 촉구했습니다.



이스라엘과 요르단강 서안, 가자지구 등에서 활동하는 기자를 위한 외신기자협회(FPA)는 성명에서 "아무 경고도 없이 공습이 이뤄졌다"며 "가자지구에서 너무나 많은 기자들이 정당한 이유 없이 이스라엘에 살해당했다"고 비난했습니다.



FPA는 "이스라엘은 기자들을 표적으로 삼는 혐오스러운 행태를 당장 중단하라"고 촉구했습니다.



도널드 트럼프 미국 대통령도 백악관에서 이번 공습에 대한 질문을 받자 "기분이 좋지 않다(not happy). 보고 싶지 않다"며 "이와 동시에 우리는 모든 악몽을 끝내야만 한다"고 답했습니다.



이와 관련해 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 영문으로 발표한 성명에서 "이스라엘은 오늘 가자지구 나세르병원에서 비극적인 사고가 발생한 것을 깊이 유감스럽게 생각한다"며 "군 당국이 철저하게 조사하고 있다"고 밝혔습니다.



네타냐후 총리는 이어 "우리의 전쟁은 하마스 테러리스트에 대한 것"이라며 "우리의 정당한 목표는 하마스를 격퇴하고 인질들을 귀환시키는 것"이라고 말했습니다.



이스라엘군 에피 데프린 대변인은 기자회견에서 나세르병원 공습 사실을 인정했으며, 에얄 자미르 참모총장이 이와 관련한 진상조사를 지시했다고 밝혔습니다.



데프린 대변인은 "오늘 군은 칸유니스의 나세르병원 일대를 공습했으며, 기자들을 포함한 민간인에게 피해가 발생했다는 보도를 접했다"며 "먼저 이스라엘군은 고의로 민간인을 공격하지 않는다는 사실을 분명히 하고 싶다"고 말했습니다.



데프린 대변인은 이어 "하마스 테러리스트들은 병원 등 민간 시설을 의도적으로 방패막이로 삼고 있으며, 나세르병원에서 작전을 펴기도 했다"며 이번 공습의 당위를 강조하기도 했습니다.



나세르병원은 가자지구에서 규모가 큰 편에 속하며, 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 기습 공격으로 전쟁이 발발한 이후 종종 공습 표적이 됐습니다.



앞서 언론인보호위원회(CPJ)는 가자지구 전쟁에서 192명의 기자가 사망했다고 밝힌 바 있습니다.



현재 이스라엘은 외신 취재진의 가자지구 출입을 허용하지 않으며, 현지의 팔레스타인 기자들이 서방 매체에 고용돼 활동하거나 소셜미디어를 통해 직접 소식을 알리고 있습니다.



한편 가자지구 보건부는 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 기습 공격으로 전쟁이 발발한 이래로 이스라엘 군사작전에 총 62,744명이 숨지고 158,259명이 다쳤다고 집계했습니다.



또 지난 하루 동안 기아와 영양실조로 인한 사망자가 11명 늘어나 총 300명에 이르렀다고 주장했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!