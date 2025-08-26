케데헌 ‘골든’, 미 빌보드 ‘핫100’ 정상 탈환…통산 2주 1위

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 정상을 탈환했습니다.



빌보드는 현지 시각 25일 차트 예고 기사에서 '골든'이 전주보다 순위를 한 단계 끌어올려 통산 2주째 1위를 차지했다고 밝혔습니다.



지난달 초 '핫 100'에 진입한 '골든'은 이달 11일 처음 이 차트 정상에 올랐으나 지난주 차트에서는 알렉스 워런의 '오디너리'(Ordinary)에 1위를 내줬습니다.



빌보드는 "'골든'이 '핫 100' 차트 정상에서 또다시 빛을 발했다"며 "통산 2주째 1위 자리를 두고 순위를 끌어올렸다"고 전했습니다.



빌보드 '핫 100'은 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위를 집계합니다.



'골든'은 이번 차트 집계 기간 전주 대비 3% 증가한 3,380만 스트리밍을 기록했습니다. 라디오 방송 점수는 39% 증가한 1,620만, 판매량은 11% 증가한 8천으로 각각 나타났습니다.



'케이팝 데몬 헌터스' OST는 이번 주 '골든'을 비롯해 총 4곡이 싱글차트 '톱 10'에 진입했습니다.



애니메이션 속 경쟁 그룹인 사자 보이즈의 '유어 아이돌'(Your Idol)과 '소다 팝'(Soda Pop)이 각각 4위와 5위, 헌트릭스의 '하우 잇츠 던'(How It's Done)이 10위에 올랐습니다.



빌보드는 "한 작품의 OST 4곡이 싱글차트 '톱 10'에 동시 진입한 것은 빌보드 역사상 이번이 처음"이라고 설명했습니다.



'골든'은 애니메이션 주인공인 K팝 걸그룹 헌트릭스가 부른 노래입니다. 노래는 SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 맡았습니다.



지금까지 '핫 100'에서 2주 이상 정상을 지킨 K팝 장르의 노래는 그룹 방탄소년단(BTS)의 '버터'(Butter·10주)와 '다이너마이트'(Dynamite·3주)에 이어 '골든'이 세 번째입니다.



앞서 '골든'은 여성 가수가 부른 K팝 곡으로는 처음 '핫 100' 정상을 밟았습니다. 또한 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서도 1위에 오르며 세계 양대 싱글차트를 석권하는 기록을 썼습니다.



'골든'은 통상적인 K팝 히트곡이 강력한 팬덤을 앞세워 실물 음반 판매량과 다운로드에서 강세를 보이는 것과 달리, 원작 애니메이션의 대중적인 인기를 기반으로 스트리밍 시장에서 꾸준한 상승세를 나타냈습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 넷플릭스 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!