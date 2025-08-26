오후까지 전국 곳곳에 비 또는 소나기…무더위 계속

오늘은 전국이 대체로 흐린 가운데 비 또는 소나기가 오겠습니다.



오후까지 대부분 지역에 비가 내리겠고, 일부 동쪽 지역은 밤까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다.



예상되는 강수량은 수도권에 30에서 80mm, 많은 곳은 100mm 이상 오는 곳이 있겠고, 강원 내륙과 충청, 전북 서부에도 80mm 이상 오는 곳이 있겠습니다.



비가 내리면서 중부지방의 폭염특보는 대부분 해제됐지만, 여전히 무덥고 습한 날씨가 이어지면서 밤사이 도심과 해안 지역에는 열대야가 나타났습니다.



한낮에도 무더워. 서울과 전주 31도 등 전국이 29도에서 34도 분포를 보이겠습니다.



비가 그치면 서쪽 지역을 중심으로 다시 폭염특보가 발효될 가능성이 있습니다.



바다의 물결은 동해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



내일은 전국에 가끔 구름이 많은 가운데 오전에 강원 영동에 비가 오겠고, 오후엔 충북 북부와 경상 서부 내륙에 곳에 따라 소나기가 오겠습니다.



