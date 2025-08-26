금리인하 불확실성에 뉴욕 증시 3대지수 하락 마감

미국 뉴욕증시의 3대 주가지수가 하락 마감했습니다.



미국 동부시간 25일 뉴욕증권거래소에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 349.27포인트, 0.77% 내린 45,282.47에 거래를 마감했습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 27.59포인트, 0.43% 떨어진 6,439.32, 나스닥종합지수는 47.24포인트, 0.22% 내린 21,449.29에 장을 마쳤습니다.



이날 뉴욕증시는 미국의 9월 금리인하가 확정적이지는 않다는 경계감에 영향을 받았습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스·게티이미지]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!