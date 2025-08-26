국제

금리인하 불확실성에 뉴욕 증시 3대지수 하락 마감

입력 2025.08.26 (05:30) 수정 2025.08.26 (05:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국 뉴욕증시의 3대 주가지수가 하락 마감했습니다.

미국 동부시간 25일 뉴욕증권거래소에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 349.27포인트, 0.77% 내린 45,282.47에 거래를 마감했습니다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 27.59포인트, 0.43% 떨어진 6,439.32, 나스닥종합지수는 47.24포인트, 0.22% 내린 21,449.29에 장을 마쳤습니다.

이날 뉴욕증시는 미국의 9월 금리인하가 확정적이지는 않다는 경계감에 영향을 받았습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스·게티이미지]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 금리인하 불확실성에 뉴욕 증시 3대지수 하락 마감
    • 입력 2025-08-26 05:30:15
    • 수정2025-08-26 05:30:43
    국제
미국 뉴욕증시의 3대 주가지수가 하락 마감했습니다.

미국 동부시간 25일 뉴욕증권거래소에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 349.27포인트, 0.77% 내린 45,282.47에 거래를 마감했습니다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 27.59포인트, 0.43% 떨어진 6,439.32, 나스닥종합지수는 47.24포인트, 0.22% 내린 21,449.29에 장을 마쳤습니다.

이날 뉴욕증시는 미국의 9월 금리인하가 확정적이지는 않다는 경계감에 영향을 받았습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스·게티이미지]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “미국, 조선 뿐 아니라 제조 르네상스<br>…대한민국도 함께하길”

이 대통령 “미국, 조선 뿐 아니라 제조 르네상스…대한민국도 함께하길”
트럼프 “한국에 주한미군 기지 부지 소유권 요청할 수도”

트럼프 “한국에 주한미군 기지 부지 소유권 요청할 수도”
이 대통령, 트럼프에 “한반도 평화 새 길 열고 김정은도 만나시길”

이 대통령, 트럼프에 “한반도 평화 새 길 열고 김정은도 만나시길”
트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”

트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.