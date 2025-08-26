국제

로이터 “대한항공, 보잉 항공기 약 100대 주문 발표 예정”

입력 2025.08.26 (05:36) 수정 2025.08.26 (05:37)

대한항공이 미국 항공기 제조업체 보잉으로부터 약 100대의 항공기를 주문할 예정이라고 로이터 통신이 현지시각 25일 보도했습니다.

소식통은 이재명 대통령이 워싱턴DC를 방문 중인 가운데 대한항공이 이날 이런 규모의 보잉 항공기 주문을 발표할 예정이라고 말했습니다.

이번 주문은 한국 항공사 역사상 최대 규모로, 주문 항공기에는 787기와 777기, 737기 등이 포함될 것으로 알려졌다고 로이터 통신은 전했습니다.

대한항공은 앞서 2024년 7월 영국에서 열린 '판버러 국제 에어쇼'에서 보잉과 777-9와 787-10 등 최대 50대의 항공기 도입을 위한 구매 양해각서(MOU)를 체결했으며, 올해 3월에는 이를 조속히 이행하기로 합의한 바 있습니다.

계약 규모는 249억 달러(34조6천억원)로, 당시 대한항공이 맺은 항공기 구매 계약 중 금액 기준으로 최대였습니다.

이번 약 100대의 항공기 주문에 2년 전 계약이 포함돼 있는지 여부는 알려지지 않았습니다.

대한항공 조원태 회장과 보잉 상업용 항공기 부문 최고경영자(CEO) 스테파니 포프는 모두 워싱턴DC에서 열린 이재명 대통령과 기업인들의 행사에 참석했다고 로이터는 보도했습니다.

보잉 측은 이번 주문에 대해 별도의 언급을 하지 않았습니다.

공지·정정

