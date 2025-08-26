중부·전북 집중호우…오전까지 시간당 30~50mm 폭우 [출근길 날씨]

동영상 고정 취소

출근길 비 조심하셔야겠습니다.



현재 중부지방과 전북에 천둥, 번개를 동반한 비가 내리고 있고, 보라색 비구름이 지나는 경기 북부와 강원 북부, 충청, 전북 북서부를 중심으로 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 쏟아지고 있는데요.



수도권과 충청, 전북에 호우 특보가 발효 중인 가운데, 오늘 오전까지 서쪽 지역에 집중호우가 예상됩니다.



비의 양은 경기 동부와 강원 내륙, 충청, 전북 서부에 최대 80mm 이상이 되겠습니다.



다만, 가뭄이 심한 강원 동해안은 5mm 안팎에 그치겠습니다.



이번 비는 오늘 오후에 대부분 그치겠지만, 일부 동쪽 지역은 밤까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



오늘 오전까지 제주도에는 소나기가 내리는 곳이 있겠고, 해안가와 산지를 중심으로는 바람이 강하게 불겠습니다.



현재 기온은 서울이 25.6도, 강릉 30.7도를 가리키고 있습니다.



한낮에는 서울과 춘천이 31도, 광주 30도, 대구는 33도로 어제보다 1~7도 정도 낮겠습니다.



바다의 물결은 동해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.



이번 주 금요일에는 수도권과 강원 내륙에 다시 비가 오겠습니다.



정희지 기상캐스터/그래픽:한세희



