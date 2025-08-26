국제

미국 언론 “우려됐던 긴장 피했다…이 대통령 노력 성과”

입력 2025.08.26 (06:45) 수정 2025.08.26 (06:46)

미국 백악관에서 현지시각 25일 열린 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담에 대해 미국 언론들은 “우려됐던 긴장은 피했다”고 평가했습니다.

미국 주요 매체들은 트럼프 대통령이 이날 회담에 앞서 소셜미디어(SNS)에 한국 특검의 수사를 겨냥한 발언을 올리면서 이 대통령이 회담에서 곤혹스러운 순간을 맞을 가능성이 예견됐으나, 실제로는 회담이 우호적인 분위기에서 이뤄졌다고 전했습니다.

블룸버그 통신은 “트럼프 대통령과 이 대통령은 북한, 국가 안보, 조선업 분야에서의 긴밀한 협력을 위한 낙관적인 입장을 표명했다”고 보도했습니다.

이어 “트럼프 대통령은 이 대통령의 당선을 축하하고 ‘우리는 당신과 100% 함께한다’”고 말하기도 했다“면서 ”이는 트럼프 대통령이 이날 오전 한국의 정치적 안정성에 의문을 제기하고 수십 년 된 동맹국과의 긴장을 악화시켰던 발언과는 대조적“이라고 지적했습니다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)도 한미 정상회담 소식을 보도하며 ”트럼프 대통령은 소셜 미디어에서 한국의 정치적인 여건을 비판했지만, 회담에서는 긴장을 피했다“고 전했습니다.

워싱턴포스트는 이날 오전 트럼프 대통령이 ”한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다“라고 트루스소셜에 쓴 뒤 관련 사안에 대해 거듭 불만을 표시한 점을 지적하면서 이 대통령이 지난 2월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 겪은 것과 비슷하게 ”궁지에 몰릴 수도 있었다“고 전했습니다.

하지만 트럼프 대통령이 결국 이 대통령과의 회담에서 자신의 앞선 발언을 ”오해“로 결론 내리고 ”한국에 대해 매우 따뜻하게 느낀다“고 언급했다고 워싱턴포스트는 전했습니다.

워싱턴포스트는 이 대통령이 회담 서두에 백악관 집무실 리모델링과 세계 평화를 위한 노력, 다우존스산업평균지수 최고치 기록 등을 언급하며 트럼프 대통령에게 찬사를 건넸고, 북한과의 대화를 요청하면서 ”북한에 트럼프월드도 지을 수 있게 해달라“고 농담해 트럼프 대통령의 미소를 자아냈다고 전했습니다.

미국 백악관에서 현지시각 25일 열린 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담에 대해 미국 언론들은 “우려됐던 긴장은 피했다”고 평가했습니다.

미국 주요 매체들은 트럼프 대통령이 이날 회담에 앞서 소셜미디어(SNS)에 한국 특검의 수사를 겨냥한 발언을 올리면서 이 대통령이 회담에서 곤혹스러운 순간을 맞을 가능성이 예견됐으나, 실제로는 회담이 우호적인 분위기에서 이뤄졌다고 전했습니다.

블룸버그 통신은 “트럼프 대통령과 이 대통령은 북한, 국가 안보, 조선업 분야에서의 긴밀한 협력을 위한 낙관적인 입장을 표명했다”고 보도했습니다.

이어 “트럼프 대통령은 이 대통령의 당선을 축하하고 ‘우리는 당신과 100% 함께한다’”고 말하기도 했다“면서 ”이는 트럼프 대통령이 이날 오전 한국의 정치적 안정성에 의문을 제기하고 수십 년 된 동맹국과의 긴장을 악화시켰던 발언과는 대조적“이라고 지적했습니다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)도 한미 정상회담 소식을 보도하며 ”트럼프 대통령은 소셜 미디어에서 한국의 정치적인 여건을 비판했지만, 회담에서는 긴장을 피했다“고 전했습니다.

워싱턴포스트는 이날 오전 트럼프 대통령이 ”한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다“라고 트루스소셜에 쓴 뒤 관련 사안에 대해 거듭 불만을 표시한 점을 지적하면서 이 대통령이 지난 2월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 겪은 것과 비슷하게 ”궁지에 몰릴 수도 있었다“고 전했습니다.

하지만 트럼프 대통령이 결국 이 대통령과의 회담에서 자신의 앞선 발언을 ”오해“로 결론 내리고 ”한국에 대해 매우 따뜻하게 느낀다“고 언급했다고 워싱턴포스트는 전했습니다.

워싱턴포스트는 이 대통령이 회담 서두에 백악관 집무실 리모델링과 세계 평화를 위한 노력, 다우존스산업평균지수 최고치 기록 등을 언급하며 트럼프 대통령에게 찬사를 건넸고, 북한과의 대화를 요청하면서 ”북한에 트럼프월드도 지을 수 있게 해달라“고 농담해 트럼프 대통령의 미소를 자아냈다고 전했습니다.

박석호
박석호 기자

