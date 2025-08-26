뉴스광장 1부

김건희 특검, 내일 재소환 통보…이르면 29일 구속 기소

입력 2025.08.26 (06:51) 수정 2025.08.26 (06:53)

김건희 여사와 관련된 의혹을 수사하는 특검팀이 이르면 오는 29일 김 여사를 구속기소 할 계획입니다.

특검팀은 어제 김 여사를 불러 다섯 시간 가량 '건진법사·통일교 청탁 의혹', '통일교의 국민의힘 당무 개입 의혹' 등을 집중 조사했습니다.

특검은 건진법사 전성배 씨 휴대전화에 저장된 번호의 주인이 김 여사인지 추궁했지만, 김 여사는 진술거부권을 행사했습니다.

특검은 내일 오전 김 여사를 다시 불러 조사할 예정이지만, 김 여사 측은 협의를 거쳐 모레 조사에 응할 계획이라고 밝혔습니다.

특검팀은 재조사 이후 이르면 29일 김 여사를 기소할 예정입니다.

