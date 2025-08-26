러, 점령지 확대 지속…젤렌스키 “러와 회담 가능성 미국과 논의”
입력 2025.08.26 (06:54) 수정 2025.08.26 (06:59)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
종전 협상이 진전을 보지 못하는 사이 러시아는 쉬지 않고 점령지를 넓혀가고 있습니다.
젤렌스키 대통령은 미국과 우크라이나 고위급이 이번 주에 만나 러시아와의 직접 협상 가능성을 논의할 거라고 밝혔습니다.
베를린 송영석 특파원이 보도합니다.
[리포트]
드넓은 벌판 위, 우크라이나군이 매복한 진지를 러시아군이 타격합니다.
러시아 국방부가 우크라이나 동남부 드니프로페트로우스크주의 한 마을을 점령했다며 공개한 영상입니다.
러시아가 진격 범위를 넓혀가고 있는 건데, 우크라이나는 이를 부인했습니다.
[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : "선과 악의 싸움은 계속되고 있습니다. 러시아는 계속해서 우리를 공격하고, 무너뜨리고, 파괴하려 합니다."]
그러면서 이번 주 후반 미국 고위급과 만나 러시아와의 직접 협상 가능성을 논의할 예정이라고 밝혔습니다.
현지 언론은 푸틴과의 회담 가능성을 언급한 거라고 보도했습니다.
[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : "기자가 질문하며 언급한 사람들(루비오 미 국무장관, 밴스 미 부통령, 위트코프 미 특사) 또는 그중 일부와 만날 것입니다. 이번 주에 많은 일이 있을 겁니다."]
젤렌스키 대통령은 동맹국을 향해 자국의 안전 보장안에 합의해줄 것을 요구하고 있지만 트럼프 대통령은 어렵다는 입장입니다.
다만 유럽이 주도하고 미국은 지원한다는 걸 강조했습니다.
[도널드 트럼프/미국 대통령 : "안보 보장이 뭔지 모르시겠죠. 아직 구체적인 내용조차 논의하지 않았으니까요. 두고 봐야겠죠. 하지만 우리는 지원 차원에서 개입할 것입니다. 우리는 그들을 도울 것입니다."]
러시아는 우크라이나 안보에 대한 국제적 보장은 원칙적으로 동의하지만, 러시아를 적으로 간주하는 방식은 수용할 수 없다고 밝혔습니다.
지난 15일 알래스카 미·러 정상회담 이후 우크라이나 평화에 대한 기대가 높아졌지만 러시아와 우크라이나의 입장 차로 진행은 더디기만 합니다.
베를린에서 KBS 뉴스 송영석입니다.
영상편집:한미희/화면출처:러시아 국방부TV 즈베즈다/자료조사:김나영
종전 협상이 진전을 보지 못하는 사이 러시아는 쉬지 않고 점령지를 넓혀가고 있습니다.
젤렌스키 대통령은 미국과 우크라이나 고위급이 이번 주에 만나 러시아와의 직접 협상 가능성을 논의할 거라고 밝혔습니다.
베를린 송영석 특파원이 보도합니다.
[리포트]
드넓은 벌판 위, 우크라이나군이 매복한 진지를 러시아군이 타격합니다.
러시아 국방부가 우크라이나 동남부 드니프로페트로우스크주의 한 마을을 점령했다며 공개한 영상입니다.
러시아가 진격 범위를 넓혀가고 있는 건데, 우크라이나는 이를 부인했습니다.
[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : "선과 악의 싸움은 계속되고 있습니다. 러시아는 계속해서 우리를 공격하고, 무너뜨리고, 파괴하려 합니다."]
그러면서 이번 주 후반 미국 고위급과 만나 러시아와의 직접 협상 가능성을 논의할 예정이라고 밝혔습니다.
현지 언론은 푸틴과의 회담 가능성을 언급한 거라고 보도했습니다.
[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : "기자가 질문하며 언급한 사람들(루비오 미 국무장관, 밴스 미 부통령, 위트코프 미 특사) 또는 그중 일부와 만날 것입니다. 이번 주에 많은 일이 있을 겁니다."]
젤렌스키 대통령은 동맹국을 향해 자국의 안전 보장안에 합의해줄 것을 요구하고 있지만 트럼프 대통령은 어렵다는 입장입니다.
다만 유럽이 주도하고 미국은 지원한다는 걸 강조했습니다.
[도널드 트럼프/미국 대통령 : "안보 보장이 뭔지 모르시겠죠. 아직 구체적인 내용조차 논의하지 않았으니까요. 두고 봐야겠죠. 하지만 우리는 지원 차원에서 개입할 것입니다. 우리는 그들을 도울 것입니다."]
러시아는 우크라이나 안보에 대한 국제적 보장은 원칙적으로 동의하지만, 러시아를 적으로 간주하는 방식은 수용할 수 없다고 밝혔습니다.
지난 15일 알래스카 미·러 정상회담 이후 우크라이나 평화에 대한 기대가 높아졌지만 러시아와 우크라이나의 입장 차로 진행은 더디기만 합니다.
베를린에서 KBS 뉴스 송영석입니다.
영상편집:한미희/화면출처:러시아 국방부TV 즈베즈다/자료조사:김나영
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 러, 점령지 확대 지속…젤렌스키 “러와 회담 가능성 미국과 논의”
-
- 입력 2025-08-26 06:54:19
- 수정2025-08-26 06:59:14
[앵커]
종전 협상이 진전을 보지 못하는 사이 러시아는 쉬지 않고 점령지를 넓혀가고 있습니다.
젤렌스키 대통령은 미국과 우크라이나 고위급이 이번 주에 만나 러시아와의 직접 협상 가능성을 논의할 거라고 밝혔습니다.
베를린 송영석 특파원이 보도합니다.
[리포트]
드넓은 벌판 위, 우크라이나군이 매복한 진지를 러시아군이 타격합니다.
러시아 국방부가 우크라이나 동남부 드니프로페트로우스크주의 한 마을을 점령했다며 공개한 영상입니다.
러시아가 진격 범위를 넓혀가고 있는 건데, 우크라이나는 이를 부인했습니다.
[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : "선과 악의 싸움은 계속되고 있습니다. 러시아는 계속해서 우리를 공격하고, 무너뜨리고, 파괴하려 합니다."]
그러면서 이번 주 후반 미국 고위급과 만나 러시아와의 직접 협상 가능성을 논의할 예정이라고 밝혔습니다.
현지 언론은 푸틴과의 회담 가능성을 언급한 거라고 보도했습니다.
[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : "기자가 질문하며 언급한 사람들(루비오 미 국무장관, 밴스 미 부통령, 위트코프 미 특사) 또는 그중 일부와 만날 것입니다. 이번 주에 많은 일이 있을 겁니다."]
젤렌스키 대통령은 동맹국을 향해 자국의 안전 보장안에 합의해줄 것을 요구하고 있지만 트럼프 대통령은 어렵다는 입장입니다.
다만 유럽이 주도하고 미국은 지원한다는 걸 강조했습니다.
[도널드 트럼프/미국 대통령 : "안보 보장이 뭔지 모르시겠죠. 아직 구체적인 내용조차 논의하지 않았으니까요. 두고 봐야겠죠. 하지만 우리는 지원 차원에서 개입할 것입니다. 우리는 그들을 도울 것입니다."]
러시아는 우크라이나 안보에 대한 국제적 보장은 원칙적으로 동의하지만, 러시아를 적으로 간주하는 방식은 수용할 수 없다고 밝혔습니다.
지난 15일 알래스카 미·러 정상회담 이후 우크라이나 평화에 대한 기대가 높아졌지만 러시아와 우크라이나의 입장 차로 진행은 더디기만 합니다.
베를린에서 KBS 뉴스 송영석입니다.
영상편집:한미희/화면출처:러시아 국방부TV 즈베즈다/자료조사:김나영
종전 협상이 진전을 보지 못하는 사이 러시아는 쉬지 않고 점령지를 넓혀가고 있습니다.
젤렌스키 대통령은 미국과 우크라이나 고위급이 이번 주에 만나 러시아와의 직접 협상 가능성을 논의할 거라고 밝혔습니다.
베를린 송영석 특파원이 보도합니다.
[리포트]
드넓은 벌판 위, 우크라이나군이 매복한 진지를 러시아군이 타격합니다.
러시아 국방부가 우크라이나 동남부 드니프로페트로우스크주의 한 마을을 점령했다며 공개한 영상입니다.
러시아가 진격 범위를 넓혀가고 있는 건데, 우크라이나는 이를 부인했습니다.
[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : "선과 악의 싸움은 계속되고 있습니다. 러시아는 계속해서 우리를 공격하고, 무너뜨리고, 파괴하려 합니다."]
그러면서 이번 주 후반 미국 고위급과 만나 러시아와의 직접 협상 가능성을 논의할 예정이라고 밝혔습니다.
현지 언론은 푸틴과의 회담 가능성을 언급한 거라고 보도했습니다.
[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : "기자가 질문하며 언급한 사람들(루비오 미 국무장관, 밴스 미 부통령, 위트코프 미 특사) 또는 그중 일부와 만날 것입니다. 이번 주에 많은 일이 있을 겁니다."]
젤렌스키 대통령은 동맹국을 향해 자국의 안전 보장안에 합의해줄 것을 요구하고 있지만 트럼프 대통령은 어렵다는 입장입니다.
다만 유럽이 주도하고 미국은 지원한다는 걸 강조했습니다.
[도널드 트럼프/미국 대통령 : "안보 보장이 뭔지 모르시겠죠. 아직 구체적인 내용조차 논의하지 않았으니까요. 두고 봐야겠죠. 하지만 우리는 지원 차원에서 개입할 것입니다. 우리는 그들을 도울 것입니다."]
러시아는 우크라이나 안보에 대한 국제적 보장은 원칙적으로 동의하지만, 러시아를 적으로 간주하는 방식은 수용할 수 없다고 밝혔습니다.
지난 15일 알래스카 미·러 정상회담 이후 우크라이나 평화에 대한 기대가 높아졌지만 러시아와 우크라이나의 입장 차로 진행은 더디기만 합니다.
베를린에서 KBS 뉴스 송영석입니다.
영상편집:한미희/화면출처:러시아 국방부TV 즈베즈다/자료조사:김나영
-
-
송영석 기자 sys@kbs.co.kr송영석 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.