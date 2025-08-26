뉴스광장

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

“‘피스메이커’ 돼 달라”…“연내 김정은과 회담 희망”

이재명 대통령이 트럼프 대통령과의 첫 정상회담에서 한반도 평화의 '피스메이커'가 돼달라고 요청했습니다. 트럼프 대통령은 연내 김정은 위원장을 만나고 싶다고 답했습니다.

“조선 등 경제 협력 강화…미래형 동맹으로 발전”

두 정상은 조선업을 중심으로 경제 협력을 강화하자고 합의했습니다. 이 대통령은 한미동맹을 경제· 과학 분야까지 확장해 미래형으로 발전시키자고 제안했습니다.

‘집중투표제’ 의무화…야당 반발 속 추가 입법 예고

집중투표제 의무화 등을 담은 2차 상법개정안이 국회를 통과했습니다. 국민의힘이 '경제 내란법'이라며 반발하는 가운데 민주당은 추가 입법을 예고했습니다.

박성재·심우정 압수수색…김건희 기소 임박

계엄 당일 검찰 동원 의혹과 관련해 특검이 박성재 전 법무부 장관 등을 압수 수색했습니다. 김건희 여사는 내일 5차 소환 조사를 거쳐 이르면 29일 기소할 계획입니다.

헤드라인

[속보] 트럼프, 이 대통령 ‘김정은 만남’ 요청에 <br>“슬기로운 제안”

[속보] 트럼프, 이 대통령 ‘김정은 만남’ 요청에 “슬기로운 제안”
[속보] 대통령실 “한미정상회담서 농축산물 추가 개방 거론 안 돼”

[속보] 대통령실 “한미정상회담서 농축산물 추가 개방 거론 안 돼”
경제협력 강화 논의…“조선·제조업 르네상스 함께”

경제협력 강화 논의…“조선·제조업 르네상스 함께”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
