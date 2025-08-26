뉴스광장 1부

콘서트표 빼돌리고 무단 관람한 공무원들…징계 수위는? [잇슈 키워드]

입력 2025.08.26 (07:01) 수정 2025.08.26 (07:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“8만 원에 감옥갈 사람 찾나”…금산군 안전요원 공고 논란 [잇슈 키워드]

“8만 원에 감옥갈 사람 찾나”…금산군 안전요원 공고 논란 [잇슈 키워드]
7년간 지하에 갇혔던 백사자 부부…“삼남매 낳았어요” [잇슈 키워드]

7년간 지하에 갇혔던 백사자 부부…“삼남매 낳았어요” [잇슈 키워드]

다음
다음 키워드 '공무원'입니다.

가수 싸이의 공연을 둘러싸고 공직자들의 일탈 행위가 잇따라 드러나면서 논란이 일고 있습니다.

인천에서는 현직 소방관이 공연 기획사로부터 가수 싸이 공연 입장권 80장을 제공받은 혐의로 직위해제 됐습니다.

기획사가 소방공무원 가족 초청 명목으로 건넨 입장권을 기관장에게 별도로 보고하지 않았던 건데, 경찰 조사에서 입장권 절반은 폐기했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.

부산에서도 싸이 공연장 주변에서 교통 정리를 하던 경찰관 다섯 명이 무단으로 공연을 관람하다가 적발됐습니다.

이들은 화장실에 다녀오다 잠깐 본 것이라고 해명했지만, 근무복 위에 외투를 걸치고 공연장 안으로 들어간 것으로 드러나 일반 관객인 척 속이려고 했던 게 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.

이들에 대한 징계 여부는 아직 결정되지 않았습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 콘서트표 빼돌리고 무단 관람한 공무원들…징계 수위는? [잇슈 키워드]
    • 입력 2025-08-26 07:01:31
    • 수정2025-08-26 07:05:23
    뉴스광장 1부
다음 키워드 '공무원'입니다.

가수 싸이의 공연을 둘러싸고 공직자들의 일탈 행위가 잇따라 드러나면서 논란이 일고 있습니다.

인천에서는 현직 소방관이 공연 기획사로부터 가수 싸이 공연 입장권 80장을 제공받은 혐의로 직위해제 됐습니다.

기획사가 소방공무원 가족 초청 명목으로 건넨 입장권을 기관장에게 별도로 보고하지 않았던 건데, 경찰 조사에서 입장권 절반은 폐기했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.

부산에서도 싸이 공연장 주변에서 교통 정리를 하던 경찰관 다섯 명이 무단으로 공연을 관람하다가 적발됐습니다.

이들은 화장실에 다녀오다 잠깐 본 것이라고 해명했지만, 근무복 위에 외투를 걸치고 공연장 안으로 들어간 것으로 드러나 일반 관객인 척 속이려고 했던 게 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.

이들에 대한 징계 여부는 아직 결정되지 않았습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 트럼프, 이 대통령 ‘김정은 만남’ 요청에 <br>“슬기로운 제안”

[속보] 트럼프, 이 대통령 ‘김정은 만남’ 요청에 “슬기로운 제안”
[속보] 대통령실 “한미정상회담서 농축산물 추가 개방 거론 안 돼”

[속보] 대통령실 “한미정상회담서 농축산물 추가 개방 거론 안 돼”
경제협력 강화 논의…“조선·제조업 르네상스 함께”

경제협력 강화 논의…“조선·제조업 르네상스 함께”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.