콘서트표 빼돌리고 무단 관람한 공무원들…징계 수위는? [잇슈 키워드]

가수 싸이의 공연을 둘러싸고 공직자들의 일탈 행위가 잇따라 드러나면서 논란이 일고 있습니다.



인천에서는 현직 소방관이 공연 기획사로부터 가수 싸이 공연 입장권 80장을 제공받은 혐의로 직위해제 됐습니다.



기획사가 소방공무원 가족 초청 명목으로 건넨 입장권을 기관장에게 별도로 보고하지 않았던 건데, 경찰 조사에서 입장권 절반은 폐기했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.



부산에서도 싸이 공연장 주변에서 교통 정리를 하던 경찰관 다섯 명이 무단으로 공연을 관람하다가 적발됐습니다.



이들은 화장실에 다녀오다 잠깐 본 것이라고 해명했지만, 근무복 위에 외투를 걸치고 공연장 안으로 들어간 것으로 드러나 일반 관객인 척 속이려고 했던 게 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.



이들에 대한 징계 여부는 아직 결정되지 않았습니다.



