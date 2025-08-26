류현진 대 알칸타라 ‘챗 GPT·전준호·기자단 예상?’

동영상 고정 취소

[앵커]



프로야구에선 2위 한화가 선두 LG와 경쟁하려면 갈길이 바쁜데 오늘 고척돔에선 한화 류현진 대 키움 알칸타라의 빅매치가 예정돼 있습니다.



2판 4판 야구 예상에서 만장일치 전망이 나왔다고 하는데 허솔지 기자가 보도합니다.



[리포트]



보시는 순위표, 선두 LG의 자리는 그대로인데 나머지가 좀 다르죠?



시즌 전체가 아니라 8월 승률 순위표입니다.



보시는 것처럼 한화의 8월이 좀 힘겹습니다.



6연패를 겪으며 4할대 승률 선두 LG와 다섯 경기 반차로 벌어졌습니다.



그렇다고 한화의 정규시즌 우승 가능성이 완전히 사라진 건 아직 아닙니다.



LG가 남은 25경기에서 승률 5할, 13승을 올린다고 가정해 보면, 한화는 남은 26경기에서 19승을 거두면 LG와 시즌 성적이 같아집니다.



쉽진 않겠지만 그 이상으로 막판 뒤집기를 노린다면 한화는 최대한 많은 승수를 쌓고 9월 말 LG를 만나야 하는데, 고척에서 펼쳐지는 키움과의 주중 3연전이 중요한 이유입니다.



[노시환/한화 : "이 연승 분위기 이어서, (이제) 고척에서 경기를 하는데 꼭 연승 이어갈 수 있도록 많이 응원해주시면 감사하겠습니다."]



[김광현 : "2판 4판"]



[폰세 : "2판 4판"]



[홍민기 : "누가 이길까."]



이 중요한 시리즈, KBS의 '이판사판' 승부 예측을 볼까요?



전준호 해설위원과 인공지능 챗GPT, 야구 기자 4명 모두 한화의 우세를 예상했습니다.



상대 전적(9승1패) 등 여러 데이터를 고려할 때 흔들리는 한화지만 키움보다 강하다, 이런 이유에서였는데요.



다만 챗 GPT는 한화 우세의 조건으로 문동주의 컨디션을 꼽았고 불안한 한화의 불펜진과 최근 타격감이 매서운 송성문도 변수로 꼽혔습니다.



실제로 키움이 꼴찌이긴 하지만 전반기 키움과 후반기 키움은 다른 팀이라는 말이 나올 정도로 기세가 만만치 않습니다.



8월 승률은 한화보다 높고 알칸타라와 메르세데스 하영민 탄탄한 선발진이 출격할 예정입니다.



8월, 승리가 없어 더 절실한 류현진과 8월에만 3승을 거둔 알칸타라의 화요일 진검승부 이동근 박용택 콤비, 여기에 투수 분석에 해박한 차우찬 위원까지 가세해 KBS 2텔레비전이 함께 합니다.



KBS 뉴스 허솔지입니다.



영상편집:하동우/그래픽:김성일



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!