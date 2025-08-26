북한, UFS연습 또 경고 “무력시위놀음…명백한 전쟁의지 표현”

북한은 한미연합정례훈련인 ‘을지 자유의 방패’(UFS·을지프리덤실드) 연습 기간 미국 스텔스 전투기인 F-35 등이 한반도에 전개한 것과 관련해 “무력시위놀음에 미한측이 버릇을 붙이고 계속 강행해나간다면 결단코 재미없는 환경에 직면하게 될 것”이라며 거듭 경고했습니다.



조선중앙통신은 김영복 북한 총참모부 제1부총참모장이 ‘파렴치한 전쟁사도의 날강도적인 논리는 절대로 통할 수 없다’라는 제목의 담화를 내고 이같이 말했다고 26일 전했습니다.



그러면서 “우리는 모든 것을 주시하고있으며 그 어떤 사태에도 대응할 준비에 있다”고 강조했습니다.



김 부총참모장은 “법률적으로 전쟁상태에 있는 조선반도지역에서 일개 국가를 상대로 세계 최대의 핵보유국과 10여개의 추종국가들이 결탁하여 전개하는 대규모전쟁연습이 절대로 《방어적》인 것으로 될 수 없다”며 ‘방어적인 훈련’이라는 주한미군의 설명이 “얼토당토 않은 궤변”이라고 규정했습니다.



이어 “우리의 핵시설에 대한 ‘사전원점타격’ 후 공화국 령내에로 공격을 확대한다는 새 연합작전계획의 시연 등은 공화국을 반대하는 가장 명백한 전쟁의지의 표현”이라며 “인류를 핵으로 위협하는 장본인, 평화파괴의 주범이 누구인가”라고 반문했습니다.



그는 이번 UFS 연습에 참가하기 위해 한국에 전개한 미국 전력들을 열거하며 “이번 합동군사연습은 그 성격과 규모, 수행방식에 있어서 과거의 모든 반공화국 전쟁시연들의 기록을 갱신하면서 도발적 성격을 점점 더 짙게 한 실전연습”이라고 반발했습니다.



그러면서 미국을 향해 “서푼짜리 말재간으로 사태의 진위를 오도하고 흑백을 전도하려는 ‘전쟁사도’의 전형적인 양키식오만성과 철면피성은 절대로 통할 수 없다”고 비난했습니다.



군 당국에 따르면, 미 공군의 F-35A는 지난주 한국에 도착해 UFS 기간 진행되는 한미 연합 공중 훈련에 참여 중입니다.



미국의 5세대 스텔스 전투기는 최근 5개월 동안 훈련 참가 등을 목적으로 편대 단위로 한반도에 전개해왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



