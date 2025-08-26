뉴스광장(춘천)

밭 가뭄 ‘경계’ 확대…강릉·동해·삼척

입력 2025.08.26 (07:37) 수정 2025.08.26 (08:34)

밭 가뭄 '경계' 단계 지역이 계속 확대되고 있습니다.

농촌진흥청의 '농업가뭄관리시스템'을 보면, 이번 주, 밭 가뭄 '경계' 지역에 강릉과 동해가 포함됐습니다.

이로써, 강원도 내 '경계' 지역은 기존 '삼척'을 포함해 모두 3개 시군으로 늘었습니다.

밭 가뭄 '경계' 단계 지역이 계속 확대되고 있습니다.

농촌진흥청의 '농업가뭄관리시스템'을 보면, 이번 주, 밭 가뭄 '경계' 지역에 강릉과 동해가 포함됐습니다.

이로써, 강원도 내 '경계' 지역은 기존 '삼척'을 포함해 모두 3개 시군으로 늘었습니다.
김문영
김문영 기자

