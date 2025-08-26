육동한, ‘범칙금’ 납부…주차 차량 충돌 후 미조치
입력 2025.08.26 (07:41) 수정 2025.08.26 (08:34)
육동한 춘천시장이 주차된 차를 들이받은 뒤 사고 현장을 그냥 떠났다가 범칙금 처분을 받은 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.
춘천경찰서는 올해 4월, 육 시장에게 도로교통법상 '사고 후 인적사항 미제공' 혐의로 범칙금 12만 원을 부과했다고 밝혔습니다.
당시 육 시장은 한 장례식장에 주차돼 있던 차를 들이받은 뒤 후속 조치를 하지 않은 것으로 알려졌습니다.
육 시장은 이에 대해, "당시 장례식장이 붐벼 사고를 인지하지 못했다"라며 "음주운전은 아니었다"라고 밝혔습니다.
조휴연 기자 dakgalbi@kbs.co.kr
