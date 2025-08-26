뉴스광장(전주)

‘지역 경제 회생’ 명분에…너도나도 민생 지원금

입력 2025.08.26 (07:44) 수정 2025.08.26 (09:23)

[앵커]

정부가 지급하는 민생 회복 소비 쿠폰 외에, 전북 여러 시군도 앞다퉈 자체 민생 지원금을 주고 있는데요.

지역 경제를 살린다는 명분으로 적게는 수십만 원에서 많게는 백만 원까지 주고 있습니다.

이지현 기자입니다.

[리포트]

부안군이 추석을 앞두고 민생 안정 지원금 지급을 결정했습니다.

4만 7천여 명에게 30만 원씩, 143억 원 규모입니다.

내국인은 물론 합법적으로 거주하는 외국인까지 포함합니다.

[권익현/부안군수 : "지역 경제도 별로 좋지 않고 그래서 민생 안정과 그다음에 지역 경제 활성화를 위해서…."]

고창군도 다음 달 모든 군민에게 20만 원씩 활력 지원금을 지급합니다.

폭염과 폭우에 민생이 어려워졌다는 이유입니다.

김제시는 지난 2022년 시민들에게 일상 회복 지원금을 100만 원씩 준 데 이어, 올해 초 50만 원씩 추가 지급했습니다.

정읍시는 지난해 말 30만 원씩, 완주군과 남원시도 올해 초 각각 30만 원을 모든 주민에게 지급했습니다.

지역 화폐나 선불 카드 형태로 시군 안에서만 사용하도록 해 지역 상권에 활력을 돌게 한다는 목적입니다.

[남원시 관계자/음성변조 : "지원 형태는 선불카드 농협, 실제 지급액은 약 226억 원 정도 지급이 됐고요."]

상대적으로 많은 인구에 지급이 힘든 시군들은 난감함을 토로합니다.

지원금을 주는 시군들과 비교돼 주민 불만이 커지기 때문입니다.

급한 대로 지역 화폐 발행 규모를 늘리는 등 대안을 찾고 있습니다.

[군산시 관계자/음성변조 : "그런(항의하는) 분들이 전화 온 적은 있는데, 단기적인 효과를 보는 것보다는 1년 내내 장기적인 효과를 거둘 수 있는 그런 상품권 확대나…."]

길어지는 불황에 자치단체들의 민생 지원금 지급 경쟁에도 불이 붙고 있습니다.

KBS 뉴스 이지현입니다.

촬영기자:이주노

