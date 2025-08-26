뉴스광장

[출근길 날씨] 중부·전북 집중호우…오전까지 시간당 30~50mm 폭우

입력 2025.08.26 (07:47) 수정 2025.08.26 (07:52)

현재 전북 김제에 시간당 60mm가 넘는 폭우가 쏟아지고 있습니다.

시야 확보가 어려울 정도의 세찬 빗줄기에 차들이 물살을 가르며 지나가는 모습인데요.

비구름이 점차 이동하면서 새벽에 강한 비가 내리던 수도권과 충남은 비가 잦아들고 있고, 현재는 강원 북부와 전북 북부에 비가 집중되고 있습니다.

경기도 포천과 강원도 화천, 충남 남부, 전북 북부에는 호우 경보나 주의보가 발효 중입니다.

오늘 하루 예상되는 비의 양은 강원 내륙과 전북 서부에 최대 80mm 이상이 되겠습니다.

다만, 가뭄이 심한 강원 동해안은 5mm 안팎에 그치겠습니다.

이번 비는 오늘 오후에 대부분 그치겠지만, 일부 동쪽 지역은 밤까지 이어지는 곳이 있겠습니다.

오늘 오전까지 제주도에는 소나기가 내리는 곳이 있겠고, 해안가와 산지를 중심으로는 바람이 강하게 불겠습니다.

현재 기온은 서울이 25.5도, 강릉 30.9도를 가리키고 있습니다.

한낮에는 서울과 춘천이 31도, 광주 30도, 대구는 33도로 어제보다 1~7도 정도 낮겠습니다.

바다의 물결은 동해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.

이번 주 금요일에는 수도권과 강원 내륙에 다시 비가 오겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

정희지 기상캐스터/그래픽:한세희

