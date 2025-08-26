재난·기후·환경

오후까지 전국 곳곳에 비…무더위 계속

입력 2025.08.26 (08:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘은 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에서 오후까지 비나 소나기가 오겠고, 일부 동쪽 지역은 밤까지 내리는 곳도 있겠습니다.

예상 강수량은 충청과 호남은 20에서 60mm, 수도권, 강원 내륙과 산지는 10에서 60mm, 대구와 경북 내륙은 5에서 60mm, 그 외 영남지역과 울릉도, 독도는 5에서 30mm, 제주도는 5에서 40mm입니다.

경기 동부와 충청 일부 지역, 전북 서부에는 80mm가 넘는 비가 내릴 것으로 보입니다.

하지만 극심한 가뭄을 겪고 있는 강릉 등 강원 동해안은 5mm 안팎에 그치겠습니다.

비가 내리면서 폭염특보가 완화되거나 해제되기도 하겠지만, 습하고 체감온도가 높은 날씨는 계속되겠습니다.

오늘 낮 기온은 서울이 31도 등 전국이 29도에서 34도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.

바다의 물결은 동해 남부 북쪽 먼바다와 동해 중부 바깥 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.

이번 주 금요일, 수도권과 강원 내륙에 다시 비가 올 것으로 예상됩니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 오후까지 전국 곳곳에 비…무더위 계속
    • 입력 2025-08-26 08:01:12
    재난·기후·환경
오늘은 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에서 오후까지 비나 소나기가 오겠고, 일부 동쪽 지역은 밤까지 내리는 곳도 있겠습니다.

예상 강수량은 충청과 호남은 20에서 60mm, 수도권, 강원 내륙과 산지는 10에서 60mm, 대구와 경북 내륙은 5에서 60mm, 그 외 영남지역과 울릉도, 독도는 5에서 30mm, 제주도는 5에서 40mm입니다.

경기 동부와 충청 일부 지역, 전북 서부에는 80mm가 넘는 비가 내릴 것으로 보입니다.

하지만 극심한 가뭄을 겪고 있는 강릉 등 강원 동해안은 5mm 안팎에 그치겠습니다.

비가 내리면서 폭염특보가 완화되거나 해제되기도 하겠지만, 습하고 체감온도가 높은 날씨는 계속되겠습니다.

오늘 낮 기온은 서울이 31도 등 전국이 29도에서 34도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.

바다의 물결은 동해 남부 북쪽 먼바다와 동해 중부 바깥 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.

이번 주 금요일, 수도권과 강원 내륙에 다시 비가 올 것으로 예상됩니다.
김정환
김정환 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “국방비 증액할 것…북한 도발 대응하며 <br>북미 대화”

이 대통령 “국방비 증액할 것…북한 도발 대응하며 북미 대화”
트럼프, 이 대통령에 “위대한 지도자…‘김정은 만남’ 요청 슬기로운 제안”

트럼프, 이 대통령에 “위대한 지도자…‘김정은 만남’ 요청 슬기로운 제안”
대통령실 “농축산물 추가 개방·주한미군 전략적 유연성 거론 안 돼”

대통령실 “농축산물 추가 개방·주한미군 전략적 유연성 거론 안 돼”
이 대통령 ‘특검’ 설명에 트럼프 “오해했네요”

이 대통령 ‘특검’ 설명에 트럼프 “오해했네요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.