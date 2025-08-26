길 건너던 보행자 차로 치어 숨지게 한 40대 입건

동영상 고정 취소

대전중부경찰서는 길을 건너던 보행자를 차로 치어 숨지게 한 40대 A씨를 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 불구속 입건했습니다.



A씨는 그제 밤 8시 50분쯤, 대전시 문창동의 한 도로에서 횡당보도를 건너던 50대 B씨를 치어, 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.



조사 결과, A씨는 음주 상태는 아니었던 것으로 확인됐으며, 경찰은 블랙박스와 CCTV 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



