경제

대한항공, 보잉 항공기 103대 도입 추진…대미 투자 발표

입력 2025.08.26 (08:15) 수정 2025.08.26 (08:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대한항공이 미국 항공기 제조업체 보잉사의 항공기 100여 대를 도입하기로 했습니다.

대한항공은 현지 시각으로 25일 미국 워싱턴에서 보잉 차세대 고효율 항공기 103대 구매를 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다.

이번 항공기 구매 대상으로는 보잉 777-9 항공기 20대, 787-10 항공기 25대, 737-10 항공기 50대, 777-8F화물기 8대 등입니다. 오는 2030년 말까지 순차적으로 도입될 예정입니다.

총 362억 달러, 우리 돈 50조 원 상당의 투자입니다.

이에 따라 대한항공의 기단은 장기적으로 보잉사의 777, 787, 737 및 에어버스사의 A350, A321-neo 등 5가지로 재편될 전망입니다.

GE에어로스페이스(Aerospace)와 CFM사로부터 각각 항공기 11대분과 8대분의 예비 엔진도 구매합니다.

또, GE에어로스페이스로부터 20년간 항공기 28대에 대한 엔진 정비 서비스도 받게 됩니다.

예비 엔진에는 6억 9,000만 달러(1조 원), 정비 서비스에는 130억 달러(18조 2,000억 원)가 각각 투입됩니다.

이재명 대통령의 워싱턴DC 방문 중 체결된 이번 양해각서는 조원태 한진그룹 회장과 스테파니 포프 보잉 상용기 부문 사장 겸 최고경영자, 러셀 스톡스 GE에어로스페이스 상용기 엔진 및 서비스 사업부 사장 겸 최고 경영자 등이 참석한 자리에서 이뤄졌습니다.

대한항공은 향후 성장에 대비한 선제적 투자의 일환으로 추진된 이번 항공기 도입이 미국과의 항공산업 협력을 한층 더 강화하기 위한 전략적 선택이라고 설명했습니다.

한편, 대한항공은 보잉 이외에도 프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney), 제너럴일렉트릭(GE), 해밀턴 선드스트랜드(Hamilton Sundstrand), 허니웰(Honeywell) 등 미국 소재 항공산업 관련 기업들과 협력 관계를 맺고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대한항공 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대한항공, 보잉 항공기 103대 도입 추진…대미 투자 발표
    • 입력 2025-08-26 08:15:10
    • 수정2025-08-26 08:24:59
    경제
대한항공이 미국 항공기 제조업체 보잉사의 항공기 100여 대를 도입하기로 했습니다.

대한항공은 현지 시각으로 25일 미국 워싱턴에서 보잉 차세대 고효율 항공기 103대 구매를 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다.

이번 항공기 구매 대상으로는 보잉 777-9 항공기 20대, 787-10 항공기 25대, 737-10 항공기 50대, 777-8F화물기 8대 등입니다. 오는 2030년 말까지 순차적으로 도입될 예정입니다.

총 362억 달러, 우리 돈 50조 원 상당의 투자입니다.

이에 따라 대한항공의 기단은 장기적으로 보잉사의 777, 787, 737 및 에어버스사의 A350, A321-neo 등 5가지로 재편될 전망입니다.

GE에어로스페이스(Aerospace)와 CFM사로부터 각각 항공기 11대분과 8대분의 예비 엔진도 구매합니다.

또, GE에어로스페이스로부터 20년간 항공기 28대에 대한 엔진 정비 서비스도 받게 됩니다.

예비 엔진에는 6억 9,000만 달러(1조 원), 정비 서비스에는 130억 달러(18조 2,000억 원)가 각각 투입됩니다.

이재명 대통령의 워싱턴DC 방문 중 체결된 이번 양해각서는 조원태 한진그룹 회장과 스테파니 포프 보잉 상용기 부문 사장 겸 최고경영자, 러셀 스톡스 GE에어로스페이스 상용기 엔진 및 서비스 사업부 사장 겸 최고 경영자 등이 참석한 자리에서 이뤄졌습니다.

대한항공은 향후 성장에 대비한 선제적 투자의 일환으로 추진된 이번 항공기 도입이 미국과의 항공산업 협력을 한층 더 강화하기 위한 전략적 선택이라고 설명했습니다.

한편, 대한항공은 보잉 이외에도 프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney), 제너럴일렉트릭(GE), 해밀턴 선드스트랜드(Hamilton Sundstrand), 허니웰(Honeywell) 등 미국 소재 항공산업 관련 기업들과 협력 관계를 맺고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대한항공 제공]
이지은
이지은 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “국방비 증액할 것…북한 도발 대응하며 <br>북미 대화”

이 대통령 “국방비 증액할 것…북한 도발 대응하며 북미 대화”
트럼프, 이 대통령에 “위대한 지도자…‘김정은 만남’ 요청 슬기로운 제안”

트럼프, 이 대통령에 “위대한 지도자…‘김정은 만남’ 요청 슬기로운 제안”
대통령실 “농축산물 추가 개방·주한미군 전략적 유연성 거론 안 돼”

대통령실 “농축산물 추가 개방·주한미군 전략적 유연성 거론 안 돼”
이 대통령 ‘특검’ 설명에 트럼프 “오해했네요”

이 대통령 ‘특검’ 설명에 트럼프 “오해했네요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.