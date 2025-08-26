대한항공, 보잉 항공기 103대 도입 추진…대미 투자 발표

대한항공이 미국 항공기 제조업체 보잉사의 항공기 100여 대를 도입하기로 했습니다.



대한항공은 현지 시각으로 25일 미국 워싱턴에서 보잉 차세대 고효율 항공기 103대 구매를 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다.



이번 항공기 구매 대상으로는 보잉 777-9 항공기 20대, 787-10 항공기 25대, 737-10 항공기 50대, 777-8F화물기 8대 등입니다. 오는 2030년 말까지 순차적으로 도입될 예정입니다.



총 362억 달러, 우리 돈 50조 원 상당의 투자입니다.



이에 따라 대한항공의 기단은 장기적으로 보잉사의 777, 787, 737 및 에어버스사의 A350, A321-neo 등 5가지로 재편될 전망입니다.



GE에어로스페이스(Aerospace)와 CFM사로부터 각각 항공기 11대분과 8대분의 예비 엔진도 구매합니다.



또, GE에어로스페이스로부터 20년간 항공기 28대에 대한 엔진 정비 서비스도 받게 됩니다.



예비 엔진에는 6억 9,000만 달러(1조 원), 정비 서비스에는 130억 달러(18조 2,000억 원)가 각각 투입됩니다.



이재명 대통령의 워싱턴DC 방문 중 체결된 이번 양해각서는 조원태 한진그룹 회장과 스테파니 포프 보잉 상용기 부문 사장 겸 최고경영자, 러셀 스톡스 GE에어로스페이스 상용기 엔진 및 서비스 사업부 사장 겸 최고 경영자 등이 참석한 자리에서 이뤄졌습니다.



대한항공은 향후 성장에 대비한 선제적 투자의 일환으로 추진된 이번 항공기 도입이 미국과의 항공산업 협력을 한층 더 강화하기 위한 전략적 선택이라고 설명했습니다.



한편, 대한항공은 보잉 이외에도 프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney), 제너럴일렉트릭(GE), 해밀턴 선드스트랜드(Hamilton Sundstrand), 허니웰(Honeywell) 등 미국 소재 항공산업 관련 기업들과 협력 관계를 맺고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 대한항공 제공]



