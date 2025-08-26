DDP 올 들어 1천만 명 넘게 찾아…연간 관람객 2천만 명 넘을 듯

서울디자인재단은 올해 동대문디자인플라자(DDP)를 방문한 관람객이 1천만 명을 넘어섰다고 밝혔습니다.



특히 연말에 많은 행사와 전시가 열릴 예정인 만큼 올 한 해 방문객은 2천만 명을 넘길 전망입니다.



또, DDP의 지난해 시설가동률은 79.9%로, 일산 킨텍스(54%)와 부산 벡스코(61%)를 웃돌았습니다.



현재 현대미술 거장 '장 미셀 바스키아 특별전'이 열리고 있는 DDP 디자인 뮤지엄은 2028년 3월까지 예약이 완료된 상태입니다.



또, 하반기에는 '서울뷰티위크'와 '서울패션위크'도 열릴 예정입니다.



오는 29일부터는 글로벌 디자인&아트 전시회가 열리고, 다음 달 1일부터는 아시아 최초의 '디자인 마이애미' 전시도 열립니다.



디자인 마이애미는 런던, 파리, 뉴욕, 로스앤젤레스 등을 거점으로 활동하는 16개 디자인 갤러리가 참여합니다.



DDP는 동대문 상권과도 긴밀하게 협력해 지역경제 활성화에도 힘을 더하고 있다고 서울디자인재단은 설명했습니다.



DDP 방문 관람객들이 인근 쇼핑몰과 상점을 이용하도록 할인 혜택을 제공하는 'DDP 동대문 슈퍼패스'를 발행하고, 시민과 관광객이 참여할 수 있는 다양한 축제로 확대하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!