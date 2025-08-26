지하차도서 차량 2대 추돌…2명 부상

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

어제 오후 4시 50분쯤 부산 감천 지하차도 내부에서 차량 2대가 추돌했습니다.



이 사고로 30대 운전자 등 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰과 소방 당국은 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



