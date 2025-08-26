올해 상반기 울산 ‘보금자리론’ 가입 2배 늘어
입력 2025.08.26 (09:04) 수정 2025.08.26 (10:04)
정부가 시중은행 가계대출의 고삐를 죄자 울산에서 저리 정책 대출인 '보금자리론' 가입이 큰 폭으로 늘었습니다.
한국주택금융공사에 따르면 올해 상반기 울산의 보금자리론 판매는 620여 건에 1천119억 원으로 1년 전에 비해 건수는 2.5배, 금액은 두 배가량 늘었습니다.
보금자리론은 무주택 서민·실수요자들에게 장기 고정금리를 제공하는 것으로, 시중은행의 주택담보대출보다 금리가 낮습니다.
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
