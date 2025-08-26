울산교육청, 상반기 ‘원문 정보 공개율’ 2위

동영상 고정 취소

울산교육청의 올해 상반기 원문 정보 공개율이 85.7%로, 17개 시도교육청 가운데 2위를 기록했습니다.



'원문 정보 공개율'은 기관과 학교에서 생산한 공문서를 국민에게 공개하는 비율을 의미하며, 행정의 투명성과 적극 행정 정도를 보여주는 중요한 지표입니다.



행정 정보는 법령에서 정한 비공개 사유가 아닌 경우, '정보공개 포털'에서 원문 그대로 확인할 수 있도록 운영되고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!