선박 건조·개조 조선업자도 ‘친환경 인증’

해양수산부는 친환경 선박과 기자재 산업 활성화를 위해 관련 규칙을 개정했습니다.



이에 따라 선박 소유자뿐 아니라 선박을 건조하거나 개조하려는 조선업자도 친환경 선박 인증을 받을 수 있게 됐습니다.



해수부는 친환경 인증 선박에 대한 취득세 감면과 건조 자금 지원 등도 추진하기로 했습니다.



