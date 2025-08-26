도서 지역 어르신 문화캠프 나주서 개최

동영상 고정 취소

도서지역 어르신들의 도시 체험을 지원하는 '도서노인 해피라이프 문화체험캠프'가 나주에서 열렸습니다.



여수와 완도 등 5개 섬 지역 어르신 3백여 명은 이번 캠프에 참여해 워터파크 체험과 문화공연 등을 즐겼고, 국립나주박물관을 견학한 뒤 집으로 귀가할 예정입니다.



해피라이프 문화캠프는 섬에 거주하는 어르신들에게 재활 레크리에이션과 여가 프로그램, 매년 1회 육지 나들이 기회를 제공하고 있습니다.



