도서 지역 어르신 문화캠프 나주서 개최
입력 2025.08.26 (09:18) 수정 2025.08.26 (10:13)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
도서지역 어르신들의 도시 체험을 지원하는 '도서노인 해피라이프 문화체험캠프'가 나주에서 열렸습니다.
여수와 완도 등 5개 섬 지역 어르신 3백여 명은 이번 캠프에 참여해 워터파크 체험과 문화공연 등을 즐겼고, 국립나주박물관을 견학한 뒤 집으로 귀가할 예정입니다.
해피라이프 문화캠프는 섬에 거주하는 어르신들에게 재활 레크리에이션과 여가 프로그램, 매년 1회 육지 나들이 기회를 제공하고 있습니다.
여수와 완도 등 5개 섬 지역 어르신 3백여 명은 이번 캠프에 참여해 워터파크 체험과 문화공연 등을 즐겼고, 국립나주박물관을 견학한 뒤 집으로 귀가할 예정입니다.
해피라이프 문화캠프는 섬에 거주하는 어르신들에게 재활 레크리에이션과 여가 프로그램, 매년 1회 육지 나들이 기회를 제공하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 도서 지역 어르신 문화캠프 나주서 개최
-
- 입력 2025-08-26 09:18:28
- 수정2025-08-26 10:13:50
도서지역 어르신들의 도시 체험을 지원하는 '도서노인 해피라이프 문화체험캠프'가 나주에서 열렸습니다.
여수와 완도 등 5개 섬 지역 어르신 3백여 명은 이번 캠프에 참여해 워터파크 체험과 문화공연 등을 즐겼고, 국립나주박물관을 견학한 뒤 집으로 귀가할 예정입니다.
해피라이프 문화캠프는 섬에 거주하는 어르신들에게 재활 레크리에이션과 여가 프로그램, 매년 1회 육지 나들이 기회를 제공하고 있습니다.
여수와 완도 등 5개 섬 지역 어르신 3백여 명은 이번 캠프에 참여해 워터파크 체험과 문화공연 등을 즐겼고, 국립나주박물관을 견학한 뒤 집으로 귀가할 예정입니다.
해피라이프 문화캠프는 섬에 거주하는 어르신들에게 재활 레크리에이션과 여가 프로그램, 매년 1회 육지 나들이 기회를 제공하고 있습니다.
-
-
최정민 기자 cjmin@kbs.co.kr최정민 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.