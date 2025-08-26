뉴스광장(광주)

도서 지역 어르신 문화캠프 나주서 개최

입력 2025.08.26 (09:18) 수정 2025.08.26 (10:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

시간외 수당 부정 수령 여수시 공무원 15명 송치

시간외 수당 부정 수령 여수시 공무원 15명 송치
세계양궁대회 앞두고 코로나19 급증…대응 강화

세계양궁대회 앞두고 코로나19 급증…대응 강화

다음
도서지역 어르신들의 도시 체험을 지원하는 '도서노인 해피라이프 문화체험캠프'가 나주에서 열렸습니다.

여수와 완도 등 5개 섬 지역 어르신 3백여 명은 이번 캠프에 참여해 워터파크 체험과 문화공연 등을 즐겼고, 국립나주박물관을 견학한 뒤 집으로 귀가할 예정입니다.

해피라이프 문화캠프는 섬에 거주하는 어르신들에게 재활 레크리에이션과 여가 프로그램, 매년 1회 육지 나들이 기회를 제공하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 도서 지역 어르신 문화캠프 나주서 개최
    • 입력 2025-08-26 09:18:28
    • 수정2025-08-26 10:13:50
    뉴스광장(광주)
도서지역 어르신들의 도시 체험을 지원하는 '도서노인 해피라이프 문화체험캠프'가 나주에서 열렸습니다.

여수와 완도 등 5개 섬 지역 어르신 3백여 명은 이번 캠프에 참여해 워터파크 체험과 문화공연 등을 즐겼고, 국립나주박물관을 견학한 뒤 집으로 귀가할 예정입니다.

해피라이프 문화캠프는 섬에 거주하는 어르신들에게 재활 레크리에이션과 여가 프로그램, 매년 1회 육지 나들이 기회를 제공하고 있습니다.
최정민
최정민 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의<br>…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
국민의힘 대표에 장동혁 선출…<br>“이재명 정부 끌어내릴 것”

국민의힘 대표에 장동혁 선출…“이재명 정부 끌어내릴 것”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.