정치 8·25 한미 정상회담

정청래 “이재명 대통령, 뛰어난 협상가… 과감하게 트럼프 사로잡아”

입력 2025.08.26 (09:19) 수정 2025.08.26 (09:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당 정청래 당 대표가 한미 정상회담 결과와 관련해 “이재명 대통령은 뛰어난 전략가이자 협상가”라고 극찬했습니다.

정 대표는 오늘(26일) 자신의 페이스북에 “이재명 대통령은 참 똑똑하다”며 “매우 전략적인 언어의 선택으로 협상가다운 기지를 발휘했다고 본다”고 평가했습니다.

정 대표는 “이 대통령은 트럼프 대통령이 좋아하는 내용과 방식으로 과감하게 트럼프 대통령의 마음을 사로잡았다”며 “이 대통령의 ‘북한에 트럼프 월드를 지어 골프를 치게 하자’는 발언에 트럼프의 귀가 번쩍 띄었을 것”이라고 짐작했습니다.

이어 “이 대통령의 ‘피스메이커·페이스메이커’ 명언은 협상가로서의 기질을 유감없이 발휘한 장면으로, 매우 높이 평가한다”며 “트럼프 대통령을 세계적인 평화 전도사로 상찬하고 북미 대화를 이끌어내고 있다”고 말했습니다.

정 대표는 “트럼프 대통령이 곧바로 좋아하면서 올해 안에 김정은을 만나고 싶다는 반응을 끌어낸 것은 이번 정상회담의 최대 성과가 될 가능성이 크다”며 “하노이 노딜 이후 다시 한번 북미 대화가 재개된다면 한반도 평화가 크게 기여할 것”이라고 내다봤습니다.

그러면서 “트럼프 대통령의 북미 대화가 이뤄진다면 남북 관계도, 북미 관계도, 한미 관계도 정치·군사·경제적인 면에서 상호 간에 큰 진전이 있을 것이고, 그렇게 되길 바란다”고 덧붙였습니다.

정 대표는 페이스북에 올린 또 다른 게시글에서 “이 대통령의 피스메이커, 페이스메이커는 최고의 히트어”라며 “한반도 평화의 물꼬가 트인다면 최대의 성과가 될 것”이라고 호평했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정청래 “이재명 대통령, 뛰어난 협상가… 과감하게 트럼프 사로잡아”
    • 입력 2025-08-26 09:19:28
    • 수정2025-08-26 09:35:15
    정치
더불어민주당 정청래 당 대표가 한미 정상회담 결과와 관련해 “이재명 대통령은 뛰어난 전략가이자 협상가”라고 극찬했습니다.

정 대표는 오늘(26일) 자신의 페이스북에 “이재명 대통령은 참 똑똑하다”며 “매우 전략적인 언어의 선택으로 협상가다운 기지를 발휘했다고 본다”고 평가했습니다.

정 대표는 “이 대통령은 트럼프 대통령이 좋아하는 내용과 방식으로 과감하게 트럼프 대통령의 마음을 사로잡았다”며 “이 대통령의 ‘북한에 트럼프 월드를 지어 골프를 치게 하자’는 발언에 트럼프의 귀가 번쩍 띄었을 것”이라고 짐작했습니다.

이어 “이 대통령의 ‘피스메이커·페이스메이커’ 명언은 협상가로서의 기질을 유감없이 발휘한 장면으로, 매우 높이 평가한다”며 “트럼프 대통령을 세계적인 평화 전도사로 상찬하고 북미 대화를 이끌어내고 있다”고 말했습니다.

정 대표는 “트럼프 대통령이 곧바로 좋아하면서 올해 안에 김정은을 만나고 싶다는 반응을 끌어낸 것은 이번 정상회담의 최대 성과가 될 가능성이 크다”며 “하노이 노딜 이후 다시 한번 북미 대화가 재개된다면 한반도 평화가 크게 기여할 것”이라고 내다봤습니다.

그러면서 “트럼프 대통령의 북미 대화가 이뤄진다면 남북 관계도, 북미 관계도, 한미 관계도 정치·군사·경제적인 면에서 상호 간에 큰 진전이 있을 것이고, 그렇게 되길 바란다”고 덧붙였습니다.

정 대표는 페이스북에 올린 또 다른 게시글에서 “이 대통령의 피스메이커, 페이스메이커는 최고의 히트어”라며 “한반도 평화의 물꼬가 트인다면 최대의 성과가 될 것”이라고 호평했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김청윤
김청윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
“한마디로 외교 참사…홀대 가까운 대접” 국민의힘 반응 [지금뉴스]

“한마디로 외교 참사…홀대 가까운 대접” 국민의힘 반응 [지금뉴스]
국민의힘, 한미정상회담에 “역대급 외교참사…홀대 가까운 대접받아”

국민의힘, 한미정상회담에 “역대급 외교참사…홀대 가까운 대접받아”
“요즘 워싱턴DC가 서울보다 안전해요” 트럼프의 자랑, 이유는? [지금뉴스]

“요즘 워싱턴DC가 서울보다 안전해요” 트럼프의 자랑, 이유는? [지금뉴스]
트럼프 말에 빵 터진 참모들 “그 특검, 정신이상자 잭 스미스?” [지금뉴스]

트럼프 말에 빵 터진 참모들 “그 특검, 정신이상자 잭 스미스?” [지금뉴스]

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표

[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
이 대통령 “국방비 증액할 것…북한 도발 대응하며 북미 대화”

이 대통령 “국방비 증액할 것…북한 도발 대응하며 북미 대화”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.