[날씨] 광주·전남 오후까지 비…더위 잠시 주춤

동영상 고정 취소

어제부터 비가 오락가락 내리고 있습니다.



현재 레이더 영상 보시면 수도권과 충청, 전북 지역을 중심으로 다소 강한 비구름대가 지나가고 있습니다.



광주 전남 지역은 현재 소강상태를 보이거나 여수와 곡성 등에 시간당 5mm 안팎의 비가 내리고 있는데요,



아침부터 오전 사이에 빗줄기가 더 강해지면서 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



비는 오늘 오후까지 내렸다 그치기를 반복하겠고요,



예상되는 비의 양은 20~60mm입니다.



해안을 중심으로 바람도 강합니다.



오늘 밤까지 순간 풍속 초속 15m 안팎, 높은 산지는 초속 20m 안팎으로 강풍이 예상됩니다.



오늘 비가 내리면서 낮 동안 폭염은 다소 누그러지겠습니다.



한낮 기온 광주와 담양 30도가 예상됩니다.



여수의 낮 최고 기온 31도, 보성 30도까지 오르겠습니다.



목포의 한낮 기온 30도, 무안과 진도 31도로 어제보다 최대 5도가량 낮겠습니다.



신안을 비롯한 도서 지역은 30도~31도가 예상됩니다.



바다의 물결은 서해남부 먼바다에서 최고 2.5m로 다소 높겠습니다.



내일부터는 한낮 체감온도가 33도 안팎으로 무덥겠습니다.



날씨였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!