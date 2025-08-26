전북도, 재난대책본부 비상 2단계…하천·산책로 등 통제

전북 지역에 호우경보가 확대되면서 전북도가 재난안전대책본부 비상 2단계를 발령해 대처하고 있습니다.



이에 따라 군산과 익산, 김제의 하천 산책로 8개 구간과 김제의 둔치 주차장 1곳 등의 출입을 막고 있습니다.



또 군산-어청도, 부안 격포-위도를 오가는 여객선 4개 항로도 통제됐습니다.



전북도는 "오늘(26일) 아침 7시까지 접수된 피해는 없다"고 밝혔습니다.



또 "갑자기 불어날 수 있는 계곡 등에 가까이 가지 말아야 하며, 논 물길 점검을 위한 외출도 자제해야 한다"고 당부했습니다.



전북에는 오늘 오전 9시 기준 부안과 김제, 완주, 전주에는 호우경보가 내려져 있습니다.



또 고창과 군산, 진안, 무주, 익산, 정읍에는 호우주의보가 발효 중입니다.



이번 비는 오늘 오후까지 이어지겠고, 예상 강수량은 전북 20~60㎜, 서부 많은 곳에는 80㎜ 이상입니다.



오늘 오전까지 30㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아질 수 있어 주의해야 합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



