우디 앨런, 러시아 영화제 화상참여… “예술적 대화” 항변

러시아의 모스크바 영화제에 화상으로 참여한 미국의 유명 감독 우디 앨런이 우크라이나 정부의 비판에 항변했습니다.



현지시각 25일 영국 일간 가디언에 따르면 앨런은 성명을 통해 “예술적 대화를 단절하는 것은 결코 도움이 되지 않는다”고 밝혔습니다.



앨런은 우크라이나 전쟁에 대해서는 “블라디미르 푸틴이 완전히 잘못했다고 믿는다. 그가 일으킨 전쟁은 끔찍하다”고 강조했습니다.



앞서 앨런은 모스크바 국제영화 주간 이벤트인 러시아 영화감독 표도르 본다르추크의 대담에 화상으로 참여했습니다.



전쟁영화 ‘스탈린그라드’를 연출한 본다르추크는 러시아 영화계에서 푸틴 대통령의 측근으로 알려진 인물입니다.



이에 대해 우크라이나 외무부는 “앨런의 모스크바 영화제 참여는 수치스러운 일이고, 러시아 전범들에게 살해당하거나 다친 우크라이나 영화인들을 모욕하는 것”이라고 비난했습니다.



또한 우크라이나 외무부는 “문화는 범죄를 세탁하거나 선전하는 도구로 쓰여서는 안 된다”며 “앨런이 모스크바 영화제를 연설로 축복한 것을 강력하게 규탄한다”고 덧붙였습니다.



앨런은 미국의 영화감독이자 배우로 세계적인 명성을 얻었지만, 여배우 미아 패로와 동거했을 때 입양했던 딸이 어린 시절 성추행 피해를 봤다고 공개적으로 주장하면서 논란에 휩싸였습니다.



앨런은 성추행을 부인했고, 당국 조사에서도 무혐의 결정이 내려졌으나 이후 앨런은 미국 영화계에서 사실상 퇴출당했습니다.



앨런이 2023년 발표한 영화 ‘쿠 드 샹스’는 프랑스 자본으로 제작됐습니다.



[사진 출처 : UPI=연합뉴스]



