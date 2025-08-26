대천해수욕장, 인명 사고 없이 폐장…73명 구조

동영상 고정 취소

지난달 5일 개장한 대천해수욕장이 인명 사고 없이 그제 올 여름 운영을 마쳤습니다.



보령시는 올해 대천해수욕장 운영 기간 익수자 6명과 표류자 67명을 구조하고 응급처치 535건을 실시했다고 밝혔습니다.



대천해수욕장 안전관리에는 수상 오토바이 14대와 사륜차 13대, 구조선 1대 등의 장비와 하루 평균 120명의 근무자가 투입돼 인명구조 활동을 벌였습니다.



