대천해수욕장, 인명 사고 없이 폐장…73명 구조
입력 2025.08.26 (09:36) 수정 2025.08.26 (10:16)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
지난달 5일 개장한 대천해수욕장이 인명 사고 없이 그제 올 여름 운영을 마쳤습니다.
보령시는 올해 대천해수욕장 운영 기간 익수자 6명과 표류자 67명을 구조하고 응급처치 535건을 실시했다고 밝혔습니다.
대천해수욕장 안전관리에는 수상 오토바이 14대와 사륜차 13대, 구조선 1대 등의 장비와 하루 평균 120명의 근무자가 투입돼 인명구조 활동을 벌였습니다.
보령시는 올해 대천해수욕장 운영 기간 익수자 6명과 표류자 67명을 구조하고 응급처치 535건을 실시했다고 밝혔습니다.
대천해수욕장 안전관리에는 수상 오토바이 14대와 사륜차 13대, 구조선 1대 등의 장비와 하루 평균 120명의 근무자가 투입돼 인명구조 활동을 벌였습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대천해수욕장, 인명 사고 없이 폐장…73명 구조
-
- 입력 2025-08-26 09:36:34
- 수정2025-08-26 10:16:13
지난달 5일 개장한 대천해수욕장이 인명 사고 없이 그제 올 여름 운영을 마쳤습니다.
보령시는 올해 대천해수욕장 운영 기간 익수자 6명과 표류자 67명을 구조하고 응급처치 535건을 실시했다고 밝혔습니다.
대천해수욕장 안전관리에는 수상 오토바이 14대와 사륜차 13대, 구조선 1대 등의 장비와 하루 평균 120명의 근무자가 투입돼 인명구조 활동을 벌였습니다.
보령시는 올해 대천해수욕장 운영 기간 익수자 6명과 표류자 67명을 구조하고 응급처치 535건을 실시했다고 밝혔습니다.
대천해수욕장 안전관리에는 수상 오토바이 14대와 사륜차 13대, 구조선 1대 등의 장비와 하루 평균 120명의 근무자가 투입돼 인명구조 활동을 벌였습니다.
-
-
성용희 기자 heestory@kbs.co.kr성용희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.