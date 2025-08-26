이연희 국회의원 “바이오-AI 데이터센터 구축 시급”

동영상 고정 취소

더불어민주당 이연희 국회의원은 보도자료를 통해, 청주 오송에 바이오-AI 데이터센터 구축이 시급하다는 입장을 밝혔습니다.



이 의원은 "AI를 통해 신약 후보를 발굴하거나 임상 시험을 예측하는 등 신약 개발 모든 과정이 고도화되고 있다"면서 이같이 말했습니다.



그러면서 "충청북도와 청주시는 관련 정부 예산 확보를 위해서라도 사업 계획을 수립해야 한다"고 강조했습니다.



