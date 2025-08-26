‘증평군민의 날’ 기념 행사 30일 개최
입력 2025.08.26 (09:41) 수정 2025.08.26 (10:18)
증평군이 오는 30일 증평종합스포츠센터에서 제22회 군민의 날 기념행사를 개최합니다.
조진영 기자 1234@kbs.co.kr조진영 기자의 기사 모음
