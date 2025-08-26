국제

트럼프, 주택담보대출 사기 혐의 연준 이사에 해임 통보

입력 2025.08.26 (09:42)

도널드 트럼프 미국 대통령이 주택담보대출 사기 혐의를 받는 연방준비제도 이사를 해임했습니다.

트럼프 대통령은 현지 시각 25일 자신의 SNS 트루스소셜에 리사 쿡 연준 이사에게 해임을 통보하는 내용의 서한을 공개했습니다.

트럼프 대통령은 헌법 2조와 1913년 연준법이 부여한 권한에 따라 쿡 이사를 이사직에서 즉각 해임한다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 서한에서 "미국인은 정책 입안과 연준 감독을 맡긴 이사들의 정직성을 완전히 신뢰할 수 있어야 한다"고 해임 사유를 밝혔습니다.

앞서 빌 풀테 연방주택금융청(FHFA) 청장은 팸 본디 법무부 장관에게 서한을 보내 쿡 이사의 주택담보대출 사기 의혹을 제기했으며 법무부는 쿡 이사를 수사할 계획이라고 밝혔습니다.

쿡 이사는 2021년 미시간주의 부동산에 대해 20만3천달러(약 2억8천만원), 조지아주의 부동산에 대해 54만달러(약 7억5천만원) 대출을 각각 받으면서 이들 부동산이 주거용이라고 밝혔지만, 조지아의 부동산을 2022년 임대로 내놓았다는 혐의를 받고 있습니다.

일반적으로 주거용 주택담보대출은 투자·임대용보다 금리가 낮고 담보인정비율(LTV)이 높게 책정되는 등 조건이 좋습니다.

쿡 이사는 2022년에 당시 조 바이든 대통령이 임명했습니다.

트럼프 대통령은 자신의 금리 인하 요구를 따르지 않는 제롬 파월 연준 의장에게 사퇴를 거듭 촉구하는 등 연준 이사 구성을 바꾸려고 시도하고 있습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

