영월, 농가 돌발 병해충 발생 점검
입력 2025.08.26 (09:51) 수정 2025.08.26 (10:26)
영월군은 다음 달(9월) 말까지 농가 돌발 병해충 발생 상황을 점검합니다.
점검 대상은 농가 10여 곳의 농경지 8만 제곱미터입니다.
영월군은 다음 달(9월) 말까지 농가 돌발 병해충 발생 상황을 점검합니다.
점검 대상은 농가 10여 곳의 농경지 8만 제곱미터입니다.
-
-
-
