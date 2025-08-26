영월, 농가 돌발 병해충 발생 점검

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

영월군은 다음 달(9월) 말까지 농가 돌발 병해충 발생 상황을 점검합니다.



점검 대상은 농가 10여 곳의 농경지 8만 제곱미터입니다.



