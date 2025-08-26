제주 대학 졸업 후 타 지역 취업 청년층 늘어

동영상 고정 취소

제주에서 대학을 졸업한 후 다른 지역으로 빠져나가는 청년층이 늘어난 것으로 나타났습니다.



국회 예산정책처의 '지방대학 육성 정책 평가' 보고서를 보면, 2023년 제주지역 일반대학 졸업 후 제주에 있는 직장에 취업한 학생 비율은 53%로 2017년 62%와 비교해 9%p 낮아졌습니다.



또 제주에 있는 전문대학 졸업 후 도내 직장에 취업한 학생 비율도 2017년 70%에서 2023년에는 68%로 떨어졌습니다.



