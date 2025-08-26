제주 시설관리공단 재추진…“내년 7월 설립 목표”

동영상 고정 취소

두 차례 무산됐던 제주도 시설관리공단 설립이 다시 추진됩니다.



제주도는 다음 달 8일 제주웰컴센터에서 시설관리공단 설립을 위한 주민 공청회를 개최한다고 밝혔습니다.



시설관리공단의 업무 범위는 공영버스 등 자동차운수사업과 위생처리시설, 음식물류 폐기물 자원화시설 등 환경관련 시설입니다.



제주도는 내년 7월 설립을 목표로 공청회 이후 행정안전부와 협의를 진행하고, 10월쯤 설립심의위원회 심의를 거쳐 연내 조례 제정까지 마무리할 계획입니다.



