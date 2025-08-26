경제

“소비쿠폰 한 달, 소상공인 매출 6% ↑…대형 매장도 늘어“

입력 2025.08.26 (09:55) 수정 2025.08.26 (09:59)

민생 회복 소비쿠폰 시행 한 달간 소상공인 매출이 1년 전보다 6%가량 늘었다는 조사 결과가 나왔습니다.

한국신용데이터는 민생회복 소비쿠폰 배포가 시작된 7월 21일부터 8월 17일까지 4주간 전국 소상공인 사업장 32만 9천여 곳의 카드 매출액을 분석한 결과, 전년 동기 대비 6.44% 증가했다고 밝혔습니다.

업종 중에는 유통업이 16.4% 증가하며 소비쿠폰 효과가 가장 컸습니다.

유통업을 세부적으로 나눠 보면 안경원 매출이 1년 전보다 43.95% 뛰었습니다.

패션·의류·잡화(33.16%), 완구·장난감(32.74%), 전자담배(31.30%), 화장품(30.11%) 등도 30%대 증가율을 기록했습니다.

한국신용데이터는 “소비쿠폰을 계기로 상대적으로 고가인 필수 내구재나 자기만족형 소비가 활발히 이뤄진 결과로 해석된다”고 밝혔습니다.

외식업과 서비스업도 각각 3.51%, 4.73% 매출이 늘었습니다.

외식업 중에는 피자 전문점(18.78%), 국수 전문점(18.59%), 배달 음식 전문점(14.15%), 초밥·롤 전문점(13.22%), 만두 전문점(12.26%) 등의 매출 증가율이 높았습니다.

서비스업 중에서는 네일숍(29.35%), 비뇨기과(25.22%), 가정의학과(20.08%), 미용·피부관리(16.09%), 사우나·목욕(15.66%) 등의 매출이 큰 폭으로 뛰었습니다.

주차 별로 보면, 소비 쿠폰 배포 첫 주부터 셋째 주까지 매출 증가 효과가 뚜렷했습니다.

첫 주 7.27%, 둘째 주 10.13%, 셋째 주는 6.96% 매출이 늘었고 넷째 주는 1.21%로 증가세가 둔화하는 양상을 보였습니다.

소비쿠폰 사용이 가능한 연 매출 30억 원 미만 매장만 보면, 이 기간 매출은 6.89% 늘었습니다.

소비쿠폰을 사용할 수 없는 연 매출 30억 원 이상 매장에서도 1.10% 증가했습니다.

