전주시, 10월부터 인구 주택 총조사 실시

전주시가 내국인과 외국인 수와 주택 규모, 특성 등을 파악하기 위해 인구 주택 총조사에 나섭니다.



이번 전수 조사는 오는 10월 22일부터 11월 18일까지, 인터넷, 전화조사와 방문 면접조사 등의 방식으로 진행할 예정입니다.



이에 앞서 다음 달 1일부터 17일까지 방문 면접을 수행할 조사 요원 3백40여 명을 모집합니다.



