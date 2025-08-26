연합뉴스

이재욱·최성은 로맨스 호흡…‘마지막 썸머’ 11월 첫 방송

입력 2025.08.26 (10:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

어릴 적부터 매년 여름을 함께 보내 온 남녀의 성장과 로맨스를 그린 드라마 '마지막 썸머'가 11월 시청자들을 찾는다.

KBS 2TV는 오는 11월 이재욱·최성은 주연의 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'를 방송한다고 26일 밝혔다.

'마지막 썸머'는 어릴 적 부모의 이혼으로 미국으로 이민간 뒤 여름 방학에만 아빠와 쌍둥이 형이 사는 한국을 찾는 백도하와, 옆집에 사는 아빠 친구 딸 송하경이 여름을 함께 보내며 쌓아가는 로맨스, 그리고 성인이 된 후 깨닫게 되는 첫사랑의 비밀을 그린 드라마다.

이재욱은 극 중 실력파 건축가 백도하 역과 베일에 싸인 쌍둥이 형 백도영 역을 동시에 맡아 첫 1인 2역 연기에 도전한다. 최성은은 도하 아빠 친구의 딸이자 건축직 공무원인 송하경을 연기한다.

연출은 '로얄로더', '미씽: 그들이 있었다' 시리즈, '인사이더' 등을 만든 민연홍 감독이, 시나리오는 '키스 식스 센스', '라디오 로맨스' 등을 쓴 전유리 작가가 맡았다.

제작진은 "두 캐릭터의 로맨스뿐만 아니라 건축이란 색다른 소재, 주인공들을 둘러싼 주변 인물의 서사 등 다채로운 에피소드에 주목해달라"고 말했다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이재욱·최성은 로맨스 호흡…‘마지막 썸머’ 11월 첫 방송
    • 입력 2025-08-26 10:05:51
    연합뉴스
어릴 적부터 매년 여름을 함께 보내 온 남녀의 성장과 로맨스를 그린 드라마 '마지막 썸머'가 11월 시청자들을 찾는다.

KBS 2TV는 오는 11월 이재욱·최성은 주연의 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'를 방송한다고 26일 밝혔다.

'마지막 썸머'는 어릴 적 부모의 이혼으로 미국으로 이민간 뒤 여름 방학에만 아빠와 쌍둥이 형이 사는 한국을 찾는 백도하와, 옆집에 사는 아빠 친구 딸 송하경이 여름을 함께 보내며 쌓아가는 로맨스, 그리고 성인이 된 후 깨닫게 되는 첫사랑의 비밀을 그린 드라마다.

이재욱은 극 중 실력파 건축가 백도하 역과 베일에 싸인 쌍둥이 형 백도영 역을 동시에 맡아 첫 1인 2역 연기에 도전한다. 최성은은 도하 아빠 친구의 딸이자 건축직 공무원인 송하경을 연기한다.

연출은 '로얄로더', '미씽: 그들이 있었다' 시리즈, '인사이더' 등을 만든 민연홍 감독이, 시나리오는 '키스 식스 센스', '라디오 로맨스' 등을 쓴 전유리 작가가 맡았다.

제작진은 "두 캐릭터의 로맨스뿐만 아니라 건축이란 색다른 소재, 주인공들을 둘러싼 주변 인물의 서사 등 다채로운 에피소드에 주목해달라"고 말했다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…<br>‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표

[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.